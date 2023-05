Drie generaties van Nederlandse staatshoofden. Willem-Alexander nam het stokje in 2013 over van de toenmalige koningin Beatrix. Het is de bedoeling dat prinses Amalia haar vader ooit zal opvolgen. Maar dat zal niet snel gebeuren: Willem-Alexander wil zijn dochter de tijd en ruimte geven om te studeren en zich te ontwikkelen.

Foto: RVD - Gemmy Woud-Binnendijk