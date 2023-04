Spaanse oud-koning Juan Carlos ontkent buitenechtelijke dochter te hebben

Delen via E-mail

Juan Carlos, de voormalige koning van Spanje, ontkent het gerucht dat hij een buitenechtelijke dochter heeft. Volgens twee journalisten die een boek over Juan Carlos hebben geschreven heeft de 85-jarige oud-koning een vierde kind.

De vrouw zou rond 1980 geboren zijn, in de begintijd van Juan Carlos als koning van Spanje. De naam van haar moeder is niet onthuld. Het zou een vrouw van adel zijn die destijds regelmatig op bezoek kwam bij het koninklijk gezin. Juan Carlos had toen al drie kinderen met zijn vrouw Sofia: Felipe, Cristina en Elena.