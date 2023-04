Prinses Amalia over jubilerende ouders: 'Ben ontzettend trots op ze'

Prinses Amalia is heel trots op haar ouders, die deze week precies tien jaar koning en koningin zijn. "Het is bijzonder dat ik hier met mijn vader kan staan", vertelt de troonopvolgster tijdens Koningsdag in Rotterdam.

Wanneer de negentienjarige prinses gevraagd wordt naar het jubileum van haar ouders, denkt ze terug aan de inhuldiging van haar vader. "Waar ik stond als klein, blond, negenjarig meisje. Ik ben intussen ontzettend veranderd en gegroeid."

Amalia vindt het "ontzettend bijzonder om hier in Rotterdam met haar vader te staan. Op naar vele jaren, hè pap?", zegt de troonopvolgster, terwijl ze naar Willem-Alexander kijkt.

De prinses geniet enorm van Koningsdag in Rotterdam. "De zon straalt, de sfeer is goed. Iedereen heeft zo'n glimlach en is zo positief. Ik kan niet vrolijker zijn."

Ariane: 'Als zussen zijn we er altijd voor elkaar'

De beveiliging rond de prinses is momenteel aangescherpt omdat zij wordt bedreigd. Criminelen zouden het op de kroonprinses en minister-president Mark Rutte hebben voorzien. Hierdoor woont Amalia weer thuis en niet op kamers in Amsterdam, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Amalia kan in elk geval rekenen op steun van haar familie. "Als zussen zijn we er altijd voor elkaar", zegt haar zestienjarige zus Ariane.