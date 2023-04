Koning geconfronteerd met aanbieden slavernijexcuses: 'Ongelofelijk belangrijk'

Nazaten van tot slaaf gemaakte mensen hebben koning Willem-Alexander donderdag gevraagd of hij namens het koningshuis excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Voorlopig vraagt Willem-Alexander om geduld: hij wil eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten.

De nazaten van tot slaaf gemaakte mensen kijken uit naar 1 juli. Op die dag wordt de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk herdacht en gevierd. De hoop is dat Willem-Alexander, die bij deze feestdag aanwezig zal zijn, ook namens het koningshuis excuses aanbiedt.

"Het is een ongelofelijk belangrijk punt om verder (op door) te gaan. Waarbij er ook erg naar u wordt gekeken. Dat is de prangende vraag die we met ons meedragen", zei een van de nazaten.

De koning heeft zijn gespreksgenoten gevraagd "even geduld te hebben". Momenteel wordt er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de banden die het Koninklijk Huis heeft in de koloniale geschiedenis. "Aan mij kleeft niks, maar wel aan de historie. Daar voel ik mij verantwoordelijk voor."

Willem-Alexander erkent dat discriminatie in Nederland nog steeds zichtbaar is in de maatschappij. "Dat moet worden opgelost, voordat we samen helend kunnen werken aan het verleden."