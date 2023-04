Dit dragen Máxima, Amalia, Ariane en Willem-Alexander op Koningsdag

De eerste foto van het koninklijk gezin op Koningsdag is donderdagochtend gedeeld. Daarop is te zien wat Willem-Alexander, Máxima, Amalia en Ariane vandaag dragen. Prinses Alexia ontbreekt vanwege examens op haar school in Wales.

Volgens Josine Droogendijk van ModekoninginMaxima.nl draagt Máxima een groene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van NATAN. De koningin is groot fan van dit Belgische modehuis en is regelmatig te zien in een NATAN-creatie (bijvoorbeeld op Koningsdag vorig jaar). Ook haar top is van dit merk.

Máxima draagt een hoed van Fabienne Delvigne. Het is geen nieuw exemplaar: de koningin droeg de hoed in 2017 ook al. Ze maakt haar outfit af met witte muiltjes. De tas die Máxima draagt kan het publiek bekend voorkomen. Het is namelijk de tas die prinses Ariane vorige week bij zich had toen ze het Koningsdagconcert bezocht.

Prinses Amalia heeft gekozen voor een felroze broekpak. Als bijpassend accessoire heeft ze gekozen voor een groene tas van het merk Jacquemus, waarmee ze volgens Droogendijk vaker wordt gezien.

Prinses Ariane is donderdag gekleed in een wit broekpak van Max & Co. Dat combineert ze met koningsblauwe details: een blauwe top, een blauwe tas, een blauwe haarband en blauwe schoenen. Het matcht met het blauwe pak dat koning Willem-Alexander heeft aangetrokken voor zijn bezoek aan Rotterdam.