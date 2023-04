Willem-Alexander vindt het belangrijk dat hij blijft vliegen als piloot

Voor koning Willem-Alexander is het belangrijk dat hij af en toe blijft vliegen als piloot. "Het is niet belangrijk dat ik vlieg, maar vliegen is voor mij als persoon wel belangrijk", zegt hij in de podcast Door de ogen van de Koning.

Willem-Alexander vliegt twee of drie keer per maand. "Je moet het bij blijven houden", legt de koning uit.

De koning ziet vliegen als een hobby, die hij wel uiterst serieus neemt. "Je hebt de verantwoordelijkheid over een vliegtuig. Je kan niet je problemen van thuis meenemen, je moet focussen op het vliegen. Je moet even alles afsluiten en ergens mee bezig zijn."

"Het is ook heel serieus, ik vind het echt leuk. Het is een serieus vak, dus je kan het niet voor de lol ernaast doen."

Koning kan zich niet meer verschuilen onder pet

In de podcast vertelt de koning ook dat hij niet meer anoniem over de luchthaven kan lopen, doordat de petten van KLM-piloten in 2018 afgeschaft werden. "Dat was wel een dingetje", zegt hij over dat besluit.

"Voor mij was de pet een hele mooie manier om een beetje ongezien door Schiphol heen te schuiven, op weg naar de gate. Want als piloot kom je toch als laatste bij de gate aan. Dan loop je dwars door alle passagiers heen." Nu draagt de koning de pet dus niet meer. "Mensen maken daar met hun mobieltje foto's van, geen enkel probleem."