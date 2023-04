Wat gaat de koninklijke familie morgen allemaal doen in Rotterdam?

Willem-Alexander viert zijn tiende Koningsdag met zijn familie in Rotterdam. Van 11.00 tot 13.00 uur wandelt (én vaart) het koninklijke gezelschap door verschillende delen van de Maasstad. Wat staat er op het programma? En wie zijn er allemaal bij?

Wie gaan er mee?

Willem-Alexander is donderdag jarig en viert dat zoals gebruikelijk in gezelschap van zijn gezin. Uiteraard is ook koningin Máxima van de partij, net als troonopvolgster Amalia en de thuiswonende Ariane.

Maar ook Alexia is erbij: zij komt voor de gelegenheid naar Nederland. De middelste prinses rondt momenteel haar middelbare school af aan het United World College of the Atlantic in Wales. Daar volgde ze de laatste twee jaar van haar gymnasium.

Naast het koninklijk gezin zijn er nog meer royals aanwezig in Rotterdam. Er wordt gerekend op Willem-Alexanders broer Constantijn en zijn echtgenote Laurentien, maar ook op de vier zoons van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en hun echtgenotes: Floris en Aimeé, Pieter-Christiaan en Anita, Bernhard jr. en Annette, en Maurits en Marilène.

Waarschijnlijk zien we geen blote armen en benen in de koninklijke outfits: het wordt donderdag naar verwachting bewolkt en zo'n 13 à 14 graden. Maar de paraplu's kunnen thuisblijven, want het blijft droog.

Wat gaan ze doen?

Zoals bij elke Koningsdag loopt de familie een route van 1 kilometer door het centrum, dit keer in gezelschap van burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de Koning Jaap Smit. Na de officiële ontvangst op het Afrikaanderplein wordt de familie toegezongen door vijftig kinderen van vijf scholen. Zij brengen het speciaal gecomponeerde liedje Kings & Queens ten gehore (vernoemd naar het thema van deze Koningsdag: We are all Kings and Queens).

Daarna staat er een "swingend spektakel" met dansers en muzikanten uit verschillende culturen en van verschillende nationaliteiten op het programma. Vervolgens gaan de koning en zijn familie in gesprek met Rotterdammers die iets bijzonders of heftigs hebben meegemaakt, zoals het toeslagenschandaal.

Na een optreden van leerlingen van Circus Rotjeknor en acrobaten en een optreden van Glenda Peters met het liedje Rotterdam, wordt de reis per watertaxi vervolgd naar Rotterdam Noord. Ook tijdens de vaart hoeft het koninklijk gezelschap zich niet te vervelen, want op het achterdek van de SS Rotterdam die zij passeren vindt een optreden van het Scapino Ballet plaats. Goed om te weten: de Erasmusbrug is rond die tijd niet toegankelijk voor het publiek. Je kan er dus niet staan om de koning en zijn familie te zien varen.

Het bezoek aan het noorden van de Maasstad begint met een voordracht van spokenwordartiesten. Op de bekende Blaak - voor de gelegenheid omgedoopt tot 'happy street' - zingt de Hermes House Band zijn bekende hit I Will Survive. Na muziek is het tijd voor sport: straatbasketballers en jeugdspelers van onder andere Feyenoord geven een demonstratie.

Tegen 13.00 uur is het tijd voor het afsluitende feest op het Binnenrotteplein, waar artiesten uit de regio Rotterdam op het podium staan. Willem-Alexander en zijn gezin vergezellen zangeres Davina Michelle op het podium, waar ze afscheid nemen van het Rotterdamse publiek.

De Markthal, waar de koninklijke familie ook doorheen loopt, is al oranje gekleurd. Foto: ANP

En daarna?

Na het programma, dat rond 13.00 uur is afgelopen, keert de koninklijke familie weer huiswaarts. Wat ze gaan doen, weten we niet. Maar in Rotterdam (en de rest van het land) wordt Koningsdag én tien jaar koningschap verder gevierd.