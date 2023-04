Koningsdag ook groot op Curaçao: 'Wordt tijd dat de koning het hier viert'

In heel Nederland wordt vandaag Koningsdag gevierd. Maar het Koninkrijk der Nederlanden bestaat natuurlijk uit meer landen dan alleen Nederland. Ook op de Cariben wordt donderdag met oranje vlaggen gezwaaid en proberen de mensen op een kleedje hun spullen te slijten. Hoe wordt Koningsdag gevierd op Curaçao?

"Je kan het qua sfeer vergelijken met hoe het twintig jaar geleden ook in Nederland werd gevierd", vertelt Ed Craane in gesprek met NU.nl. De eigenaar van evenementenbedrijf Dutch Dream Special Events organiseert al bijna dertig jaar Koningsdag (tot 2012 Koninginnedag).

"Met veel kinderen, oranje petjes en brillen, maar een stuk minder commercieel dan het Koningsdag in Nederland anno 2023. Het is vooral een heel leuke dag, die blij en uitbundig gevierd wordt en veel mensen op de been brengt."

Koninginnedag werd tot begin jaren negentig heel klein gevierd op Curaçao, legt Craane uit. "Heel plechtig, met wat mensen op het consulaat. Ik besloot om het feest ook op straat te brengen. Het leek me echt ontzettend leuk als dat zou lukken. In het begin met ongeveer veertig à vijftig kraampjes in de wijk Punda. Dat is inmiddels uitgegroeid tot zeshonderd kraampjes, uitgewaaid over meerdere wijken."

Tegenwoordig wordt Koningsdag gevierd in heel Willemstad, vertelt de organisator. "Er komen ongeveer vijftien- tot twintigduizend mensen naar de stad. Voor een klein eiland is dat best veel. Nergens wordt Koningsdag buiten Nederland zo groots gevierd als hier in Curaçao."

Foto: ANP

'Het is geen wit feest'

Loop je donderdag dus over het Caribische eiland, dan kom je verschillende podia tegen, maar vooral ook veel vrijmarkten. "Het leuke is dat je allerlei soorten mensen ziet. Het is echt geen wit feest, en die mengelmoes is leuk om te zien", vertelt Craane.

"Op de vrijmarkt is de kans groot dat een bekakte dame uit een chique wijk naast iemand zit die zijn spullen in een vuilniszak heeft meegenomen. Maar aan het eind van de dag hebben ze allebei een leuke tijd gehad en hun spullen verkocht. Dat soort details zijn voor mij heel waardevol en ook de reden waarom ik dit al dertig jaar organiseer."

Niet iedereen op Curaçao is blij met de monarchie. Bijvoorbeeld mensen die Curaçao liever op eigen benen zien staan, in plaats van als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij voelen alleen een zakelijke band met Nederland. Craane: "De oudere generatie is opgevoed in een ander tijdsbeeld en heeft doorgaans meer respect voor het koningshuis. Die groep wordt steeds kleiner."

'Hoe leuk als de koning onze dertigste editie bezoekt'

Maar demonstraties op Koningsdag heeft Craane in al die jaren nog niet meegemaakt. "Een aantal jaar geleden waren de verkiezingen gepland op 28 april. Toen hing er wel een sfeer van: horen we nu bij Nederland, of niet? Toen waren er wel wat spanningen. Dat is met een sisser afgelopen, er gebeurde uiteindelijk niets."

"Juist omdat mensen uit alle lagen van de samenleving naast elkaar staan op Koningsdag, heeft niemand de overhand", gaat de organisator verder. "Dat voorkomt dat het uit de hand loopt, ook al hebben mensen een paar glaasjes gedronken."

In de historie van Koninginnedag en Koningsdag zijn de royals nog nooit naar de Cariben gekomen. Wordt dat niet eens tijd? "Ja, dat vind ik wel", zegt Craane. "Volgend jaar vieren we de dertigste editie. Hoe leuk zou het zijn als we daar een kroon op kunnen zetten met een bezoek van de koning?"