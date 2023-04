Prinsessen Amalia en Ariane onverwachts ook aanwezig bij Koningsdagconcert

Delen via E-mail

Ook prinses Amalia en haar zusje Ariane waren woensdagavond aanwezig bij het Koningsdagconcert in Rotterdam Ahoy. Van tevoren was alleen de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangekondigd.

Het concert wordt jaarlijks georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van Koningsdag. Omdat Willem-Alexander dit jaar zijn tienjarig jubileum als koning viert, was het evenement ook voor publiek gratis toegankelijk.

Een registratie van het concert wordt op Koningsdag in de avond uitgezonden op NPO2.

De negentienjarige prinses Amalia verschijnt sinds haar achttiende steeds vaker in het openbaar. Ze heeft ook haar eerste werkreis aan het Caribisch deel van het Koninkrijk al achter de rug.

Ariane werd onlangs zestien en verscheen tot nu toe haast alleen in het openbaar tijdens Koningsdag. Alexia, die zeventien is, woont momenteel in Wales. Daar rondt ze de middelbare school af aan het United World College.