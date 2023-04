Man die eieren naar Charles en Camilla gooide veroordeeld tot taakstraf

Delen via E-mail

De man die eieren gooide naar de Britse koning Charles en diens vrouw Camilla heeft vrijdag een taakstraf van honderd uur gekregen. De 23-jarige Patrick Thelwell gooide volgens de aanklager minstens vijf eieren toen Charles in november de Engelse stad York bezocht.

Thelwell kreeg ook een boete van 600 pond (678 euro), schrijf de BBC . De man gaf in de rechtbank toe dat hij de eieren, die alle doel misten, heeft gegooid. Hij stelde dat het ging om "geoorloofd geweld".

De rechtbank ging daar niet in mee. Volgens de rechter waren de acties van Thelwell bedoeld "om koning Charles te laten geloven dat er geweld tegen hem zou worden gebruikt".

Daarnaast zou hij hebben gezegd dat Charles vrienden was met Jimmy Savile. De in 2011 overleden Britse televisiepresentator is zeer omstreden. Na Saviles dood kwam aan het licht dat hij honderden mensen zou hebben misbruikt.