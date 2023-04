Prins Laurent kijkt niet naar documentaire over zichzelf: 'Ik ken mijn leven'

De Belgische prins Laurent (59) is "niet geïnteresseerd" in de vierdelige documentaire die de VRT over hem heeft gemaakt. Volgens de jongere broer van koning Filip wil de Vlaamse publieke omroep "alleen kijkcijfers genereren".

"Naar aanleiding van talrijke vragen van journalisten, wil ik duidelijk maken dat ik niet heb meegewerkt aan de reportage van de VRT over mij en dat ik er niet geïnteresseerd in ben," zegt Laurent tegen het Belgische persbureau Belga.

"Alleen ik ken mijn leven en ik heb geen nood aan een reportage die er alleen op gericht is om kijkcijfers te genereren."

De reeks, getiteld Prins op Overschot, werd vorige maand aangekondigd. De documentaire wordt op 19 april uitgezonden op Canvas, het tweede net van de VRT. Daarin komen verschillende mensen, onder wie oud-klasgenoten, koningskenners en (voormalige) politici, aan het woord.