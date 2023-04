De vele taken van Willem-Alexander: 'De ene is leuker dan de andere'

Als iemand veel onderweg is, dan is het koning Willem-Alexander wel. Afspraken met premier Mark Rutte, staatsbezoeken en theateropeningen: ons staatshoofd heeft een bomvolle agenda. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald waar hij naartoe gaat? En heeft hij (of Máxima) ook zelf wat in te brengen?

Op 11 en 12 april de Franse president Emmanuel Macron uit Frankrijk op bezoek, op 13 april de president van Estland, en diezelfde avond óók nog met zijn moeder Beatrix naar een dansvoorstelling in Den Haag.

Ondertussen reist Máxima naar Milaan voor een werkbezoek aan de Design Week. En op 19 april staan alweer een bezoek aan een stichting in Rotterdam én het Koningsdagconcert op het programma.

Tussen alle werk- en officiële bezoeken door spreekt Willem-Alexander ook nog met ministers, tekent hij wetten en bekijkt hij verzoeken van burgers. Dat past niet allemaal in een veertigurige werkweek.

"Op je eerste dag als koning krijg je een koffertje met stukken die je moet ondertekenen. En dat houdt nooit meer op", vertelt de koning in zijn podcast Door de ogen van de Koning.

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor op Prinsjesdag. Foto: BrunoPress

Krabbel van de koning komt overal onder

Die bezoeken en werkzaamheden worden vaak ruim van tevoren ingepland. Maar hoe wordt bepaald wat de koning gaat doen?

Er komen een heleboel taken kijken bij het koningschap, legt Willem-Alexander uit. "En de ene is leuker dan de andere." In dat koffertje zitten elke dag wetten waaronder hij zijn handtekening moet zetten. Die krabbel is puur formeel: daarmee zegt de koning dat hij het proces naar de totstandkoming van de wet heeft goedgekeurd. "Het is niet relevant of ik het ermee eens ben."

Ook zet hij zijn handtekening onder koninklijke onderscheidingen (lintjes) en gratieverleningen (zoals die van presentator Frank Masmeijer afgelopen zomer). Hoewel de koning geen oordeel hoeft te vellen, moet hij zich wel inlezen. Aan elk wetsvoorstel of lintjesverzoek wordt een samenvatting toegevoegd, zodat Willem-Alexander precies weet waar het over gaat.

Die documenten ondertekent hij meestal in zijn kantoor: Willem-Alexanders werkpaleis is Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook in zijn woning, Huis ten Bosch, heeft hij een werkkamer. Maar de koning is ook vaak op pad, al dan niet in gezelschap van zijn vrouw Máxima of een of meerdere ministers of staatssecretarissen.

Willem-Alexander op de plek van het treinongeluk in Voorschoten. Foto: BrunoPress

De ogen en oren van Willem-Alexander

Zijn persoonlijke adviseurs denken na en adviseren over wat er in de agenda komt te staan. Zij zijn de ogen en oren van Willem-Alexander in de samenleving en weten dus precies wat er speelt in het land. Als er rellen zijn in de Schilderswijk, is het belangrijk dat de koning een bezoek brengt. En als het asielzoekerscentrum Ter Apel in het nieuws is omdat veel vluchtelingen zich daar aanmelden, komt Willem-Alexander ook langs.

Dat doet hij altijd met een positieve insteek: hij gaat met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Om een luisterend oor te bieden, of om mensen bij elkaar te brengen. Als iets de samenleving raakt, dan is dat al genoeg aanleiding om daar aandacht aan te besteden in de vorm van een bezoek.

Het recente treinongeluk bij Voorschoten is hier een goed voorbeeld van. Diezelfde ochtend was Willem-Alexander op de plek van het ongeval aanwezig. Maar het hoeft niet altijd te maken te hebben met landelijk nieuws. Het kan ook een gesprek in een kleinere setting zijn, zoals met slachtoffers van het toeslagenschandaal of met Groningers over de aardbevingen.

Dit doet de koning ook: Wekelijks overleggen met premier Rutte

De troonrede op Prinsjesdag uitspreken

Ministers en staatssecretarissen benoemen

De Raad van State (ceremoniële rol) voorzitten

Het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij staatsbezoeken. Hier komt ook veel voorbereiding bij kijken.

Koningspaar heeft niet altijd het laatste woord

Mensen en organisaties kunnen zelf een verzoek indienen met de vraag of de koning(in) naar hen toe wil komen. Willem-Alexanders persoonlijke adviseurs inventariseren deze aanvragen. Die worden uiteraard met het koningspaar en hun medewerkers, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst, besproken.

Dat leidt soms tot een verschil van inzicht. En het is dan niet zo dat Willem-Alexander en Máxima altijd het laatste woord hebben. Er moet goed worden afgewogen of het bezoek in de agenda past en of het niet te veel overlapt met een ander gepland bezoek. Nog geen 5 procent van deze aanvragen wordt uiteindelijk ingewilligd.

De meerderheid van de bezoeken vindt plaats in de Randstad, zo laat de agenda zien. Maar er wordt rekening mee gehouden dat de koning ook met grote regelmaat buiten de grote steden komt. Máxima en Willem-Alexander stellen zelf ook weleens bezoeken voor.

Een enorm druk schema dus, dat met name door agendapunten in de avond en het weekend onregelmatig is. Maar er wordt wel gezocht naar een gezonde balans tussen werk en vrije tijd. Want hoewel Willem-Alexander 24 uur per dag staatshoofd is, is het belangrijk genoeg te ontspannen.

Op vakantie in Griekenland, of thuis op de bank met Máxima en zijn dochters. Misschien wel voor de tv tijdens een voetbalwedstrijd; de koning is namelijk groot fan van Ajax. "Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in mijn leven, behalve bij voetbal."