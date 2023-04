Prins Harry is toch aanwezig bij de kroning van Charles, Meghan blijft thuis

Prins Harry is tegen de verwachting in toch aanwezig bij de kroning van koning Charles op 6 mei. Zijn vrouw Meghan Markle komt niet mee. Dat melden Britse media . Prins Harry staat momenteel op gespannen voet met zijn familie en daardoor was het onzeker of hij bij de kroning present zal zijn.

Ook prins Archie en prinses Lilibet reizen niet mee naar de kroning van Charles, die op die dag officieel als koning wordt ingehuldigd. Het is de eerste keer dat Harry en zijn familie samen zijn sinds Spare, de memoires van de prins, zijn verschenen. In zijn boek laat Harry zich kritisch uit over zijn familie.

Begin maart werd bekend dat Charles Harry en Meghan heeft uitgenodigd voor de plechtigheden. In januari liet Harry weten dat hij nog niet zeker wist of hij hiervoor naar Londen zou komen.

Hij wilde eerst een gesprek met zijn vader Charles en broer William voeren. Voor zover bekend heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden.

Charles wordt op 6 mei gekroond in Westminster Abbey. In die kerk is plaats voor 2.200 mensen. Naar verwachting wonen koning Willem-Alexander en koningin Máxima de kroning bij. Wie verder precies aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend.

Prins Harry namen in februari 2021 definitief afstand van het Britse koningshuis. Hij en zijn vrouw Meghan voelden zich er niet meer thuis; zo zou Meghan racistisch zijn bejegend.

Dit bericht wordt aangevuld.