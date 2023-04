Willem-Alexander over toekomst koningschap: 'Gun Amalia lange voorbereiding'

Willem-Alexander denkt voorlopig niet na over troonsafstand. De 55-jarige koning gunt zijn dochter en troonopvolger Amalia (19) een lange voorbereidingstijd, vertelt hij in de podcast die hij met Edwin Evers maakt.

"Ik denk niet na over aftreden", zegt de koning in gesprek met presentator Evers. Hij legt uit dat afstand doen van de troon het gevolg is van allerlei factoren, zoals zijn gezondheid.

"Ik gun Amalia een lange voorbereidingstijd. Met tijd voor zichzelf, tijd om een gezin te stichten of wat ze ook maar wil doen." De koning hoopt dat ze zich zo goed kan voorbereiden op de toekomst.

In overleg zullen vader en dochter uiteindelijk beslissen wanneer Amalia de troon overneemt. "Maar dat is in de verre toekomst."

In de tiendelige podcastreeks Door de ogen van de koning blikt Willem-Alexander terug op zijn koningschap tot nu toe. Eind deze maand is hij tien jaar koning van Nederland.

Op 30 april 2013 volgde hij zijn moeder Beatrix op. Zij was toen 75 jaar. "Het voelt als gisteren", zegt de koning hier nu over. "Het was een prachtige dag, met een bijzondere sfeer."

Willem-Alexander had 'out of body experience'

Eén moment in het bijzonder kan Willem-Alexander zich nog goed herinneren. "Dat was toen het Wilhelmus gezongen werd. Ik had echt een out of body experience, alsof ik boven mezelf aan het zweven was. Ik dacht: wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Wie denk jij wel niet dat je bent?"

De koning probeert zich elke dag af te vragen waarom hij dit werk eigenlijk mag doen. "Dat geeft me een extra boost om me in te zetten", legt hij uit. Hij erkent dat er steeds minder vertrouwen is in de monarchie. "Daar moeten we aan werken." In een latere aflevering zal hij dieper op dit onderwerp ingaan.