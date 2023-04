Willem-Alexander praat in podcastserie met Edwin Evers over 10 jaar koningschap

Koning Willem-Alexander blikt in de podcastreeks Door de ogen van de Koning terug op de eerste tien jaar van zijn koningschap. In de tiendelige serie, waarvan de eerste drie afleveringen donderdagochtend verschijnen, gaat hij in gesprek met Edwin Evers.

"Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast", zegt Willem-Alexander. "Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap, dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan."

In de podcast praat Willem-Alexander met Evers over zijn werkzaamheden als staatshoofd. In elke aflevering wordt teruggeblikt op één jaar, beginnend bij inhuldigingsjaar 2013 en eindigend bij de eerste maanden van 2023. Ook kijkt het tweetal vooruit naar wat er de komende tijd op de planning staat.

De opnames vonden in januari en februari plaats in de werkkamer van de koning op Paleis Huis ten Bosch. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdag. Daarna zal er tot en met 25 mei wekelijks een aflevering verschijnen.

De productie is in handen van Tonny Media. Dat bedrijf maakt ook podcasts als Marc-Marie & Aaf Vinden Iets, Darmstad FM en Zelfspodcast.

Evers maakte van 1998 tot 2018 het radioprogramma Evers Staat Op. Als lid van het internationaal olympisch comité (IOC) was Willem-Alexander tijdens de Olympische Spelen enkele keren te gast in Evers' uitzending.