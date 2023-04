Camilla mag zich na de kroning van Charles officieel koningin noemen

Buckingham Palace betitelt Camilla na de kroning van Charles als Britse koningin. Dat blijkt uit de uitnodigingen die het Britse hof heeft vrijgegeven. Ook is een nieuw portret van het koningspaar onthuld.

Vanwege de scheiding van Charles en zijn eerste vrouw Diana was de titel van Camilla lange tijd een controversieel onderwerp. Toen Charles hertrouwde, ontstond er onduidelijkheid over de status van Camilla als hij koning zou worden.

In februari werd voor het eerst gehint op de aanstaande wijziging. De vrouw van koning Charles kondigde toen een naamsverandering van een van haar goede doelen aan. Haar organisatie The Reading Room heet voortaan The Queen's Reading Room, dus zonder gemalin in de naam.