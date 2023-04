Koning Willem-Alexander woont iftar bij: 'Begrip is belangrijk'

Koning Willem-Alexander nam maandagavond deel aan een iftar-ontmoetingsmaaltijd in een wijkcentrum in Rijswijk. Een iftar is de maaltijd die na zonsondergang wordt gegeten tijdens de ramadan. De koning benadrukte vooral dat het van belang is om elkaar te leren begrijpen. De burgemeester van Rijswijk, Huri Sahin, was maandagavond de gastvrouw.

De koning nam na een toespraak van de imam deel aan de iftar, die traditiegetrouw begon met dadels en melk. Buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden woonden de maaltijd bij. In totaal namen negentig mensen deel aan het evenement.

Het diner bestond uit Afghaanse, Surinaamse, Turkse, Syrische, Marokkaanse en Nederlandse gerechten. Zo stond fattoush-salade en kip in kurkumayoghurtsaus op het menu.

De koning sprak met buurtbewoners over de wijk en over de activiteiten die er worden georganiseerd. Hij vroeg tijdens de gesprekken waarom de aanwezigen deelnamen aan de maaltijd en benoemde dat het mooi was dat er mensen met verschillende achtergronden en religies waren. "Begrip krijgen is belangrijk", zei hij aan een van de tafels waar hij plaatsnam.

'Koken is iets moois'

Verder stelde de koning veel vragen over tradities en bijvoorbeeld het vasten. Buurtbewoners kunnen maandelijks aanschuiven bij de Wereldkeuken in het wijkcentrum, waar vrijwilligers maaltijden "uit hun land van herkomst" maken. Willem-Alexander stelde dat koken iets moois is, omdat het mensen samenbrengt en mensen toch moeten eten.