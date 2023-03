Charles begint na uitstel zijn eerste staatsbezoek als koning

De Britse koning Charles begint woensdag aan zijn staatsbezoek aan Duitsland. Charles en koningin Camilla brengen samen een bezoek aan Berlijn en Hamburg. De vorst zou het bezoek eigenlijk beginnen in Frankrijk, maar dat werd wegens de politieke onrust in het land uitgesteld.

Op de derde dag zijn de koning en koningin in Hamburg, waar onder andere een kranslegging is bij een monument. Charles maakt daarna een trip op een boot, terwijl Camilla een lagere school bezoekt.

Vrijdag werd bekend dat de Britse vorst en de Franse president Emmanuel Macron hadden besloten het bezoek uit te stellen. Reden daarvoor was de onrust in het land naar aanleiding van de omstreden pensioenhervorming van Macron.

Ook in Duitsland was het de afgelopen dagen onrustig, vanwege massale stakingen in het openbaar vervoer. Medewerkers eisen loonsverhoging om prijsstijgingen te compenseren. Door de stakingen lag het ov zo goed als plat in het land.