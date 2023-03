Bezoek van koning Charles aan Frankrijk uitgesteld wegens politieke protesten

Het eerste staatsbezoek van Charles en Camilla als koning en koningin is uitgesteld, laat een woordvoerder van de Franse president Emmanuel Macron weten. De reden hiervoor is de politieke onrust in Frankrijk.

Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor het bezoek gezocht. Charles en Camilla zouden vanaf zondag 26 maart tot en met dinsdag 28 maart naar Frankrijk gaan.

Eerder zei een woordvoerder van het koningspaar dat de politieke onrust mogelijk invloed op het geplande staatsbezoek zou hebben.

Het Britse koningspaar zou aansluitend van 29 tot en met 31 maart in Duitsland een bezoek aan Berlijn en Hamburg brengen. Het is nog niet duidelijk of dit wel doorgaat.

In veel Franse steden betogen mensen dagelijk tegen de pensioenhervorming van de regering van president Macron en premier Élisabeth Borne. Bij de betogingen en ongeregeldheden zijn volgens de Franse regering in de afgelopen dagen 440 politieagenten gewond geraakt bij de protesten tegen de pensioenhervorming. In heel het land werden 457 arrestaties verricht, waarvan zeker 77 in Parijs.