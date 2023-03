Paleis Monaco ontkent dat prins Albert en prinses Charlene gaan scheiden

Volgens het paleis van Monaco gaan prins Albert en prinses Charlene helemaal niet scheiden. Dat gerucht is verspreid door het Franse magazine Royauté, waarna andere media hetzelfde meldden.

Het is niet de eerste keer dat er verhalen rondgaan over relatieproblemen binnen de paleismuren van Monaco. In 2021 werd Charlene wegens gezondheidsklachten opgenomen in een kliniek in het buitenland. Daarop ontstond het gerucht dat het huwelijk tussen Charlene en Albert voorbij was en dat de prinses daarom niet meer in Monaco was.