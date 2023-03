Hoe is het om Máxima te spelen? 'Het voelt als een enorme verantwoordelijkheid'

Volgend jaar kunnen we eindelijk kijken naar de serie Máxima, over de jongere jaren van onze koningin. Delfina Chaves kruipt in de huid van Máxima. De Argentijnse actrice vertelt aan NU.nl dat ze qua persoonlijkheid behoorlijk op onze koningin lijkt. Toch is de rol een flinke uitdaging.

"Net als Máxima ben ik erg gevoelig en vertrouw ik vaak op mijn emoties", zegt Chaves. "En ik ben ook extravert, gepassioneerd en heel erg luid, haha."

Videoland vroeg Argentijnse productiebedrijven om een paar actrices voor te stellen die geschikt waren om Máxima te spelen. Eén ding was zeker: in een serie over de vroegere jaren van de koningin moet niet een Nederlandse actrice de hoofdrol hebben. Máxima is van Argentijnse afkomst. In de serie wordt daarom vooral Spaans en Engels gesproken, dus een actrice met Argentijnse afkomst had de voorkeur.

Toen Chaves auditie deed met Martijn Lakemeier die koning Willem-Alexander speelt, bleek al snel dat zij de ideale Máxima was. "Vanaf de eerste minuut was het duidelijk: Delfina moest het worden", vertelde RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tijdens de perspresentatie van Máxima. "Ze had direct de juiste chemie met Martijn."

"Ik vind het ontzettend leuk om Máxima te spelen, maar voel ook wel dat ik een enorme verantwoordelijkheid draag", zegt Chaves. "Iedereen kent haar. Maar het script is geweldig en het team ook, dus dat komt vast helemaal goed."

Martijn Lakemeier en Delfina Chaves op de perspresentatie van Máxima. Foto: NU.nl

'Mijn Spaans is slechter dan Delfina's Nederlands'

De opnames beginnen over twee maanden, en de actrice heeft zich al helemaal ondergedompeld in het leven van Máxima. "Vooral haar werk (Máxima werkte onder meer bij Deutsche Bank, red.) is voor mij een compleet nieuwe wereld. Ik weet niets van financiën. Maar vooral de Nederlandse taal vind ik pittig en die moet ik in korte tijd onder de knie krijgen. Gelukkig krijg ik veel hulp van de crew, en van Martijn natuurlijk."

"Ik ga haar helpen waar ik kan", vult Lakemeier aan. "Máxima leerde de Nederlandse taal ontzettend snel. Ze kon al prima Nederlands bij de persconferentie waarop Willem-Alexander en zij hun verloving aankondigen. Toen was ze hier nog geen jaar. Dus Delfina staat nog wat te wachten, hoewel zij de taal natuurlijk niet zo goed hoeft te kennen als Máxima."

Ook Lakemeier moet zijn talenkennis opkrikken, want Willem-Alexander spreekt in de serie regelmatig Spaans met Máxima. "En mijn Spaans is no bueno: nog slechter dan het Nederlands van Delfina, haha."

Máxima in 1994. Foto: RVD

'Máxima straalt altijd'

Hoe vindt de 29-jarige Oorlogswinter-acteur het om de bekendste persoon van Nederland te gaan spelen? "Ik voel wel dat er veel ogen op mij gericht zijn. Zeker omdat ik iemand speel die nog leeft, en die iedereen kent."

Maar het is absoluut niet de bedoeling de koning een-op-een te imiteren, stelt Lakemeier. "We willen Willem-Alexander en Máxima neerzetten als echte mensen, en er ook iets van onszelf in stoppen. Het is veel interessanter om bezig te zijn met wat er in iemand omgaat dan om een perfect plaatje neer te zetten."

Lakemeier omschrijft zichzelf niet als een gigantische koningshuisfanaat, maar mag de koninklijke familie wel erg graag. "Ik vind ze ontzettend leuk. Ze zijn vriendelijk, benaderbaar, betrokken."

"Dat merk ik ook bij mijn voorbereiding. Als ze geïnterviewd worden, zie je elke journalist lachen", vult Chaves aan. "Ze hebben zo'n positieve vibe. En vooral Máxima. Ik wist wel dat ze populair is, maar ik merkte het pas echt toen ik in Nederland was en zag hoe blij jullie hier met haar zijn. Dat snap ik wel: ze is vrolijk, houdt van dansen en straalt altijd. Ze is een mooie representatie van de Argentijnse cultuur."

Beide acteurs hopen dat de royals ook naar Máxima gaan kijken. Chaves: "Natuurlijk. Als er een serie werd gemaakt over mijn leven en hoe ik mijn echtgenoot leerde kennen, zou ik ook voor de tv zitten."