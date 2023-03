Charles geeft titel van overleden prins Philip aan jarige broer Edward (59)

De Britse prins Edward (59) heeft vrijdag de titel hertog van Edinburgh gekregen. De jarige prins neemt de titel over van zijn broer koning Charles, die na het overlijden van hun vader Philip tot hertog van de Schotse hoofdstad werd benoemd.

Het hertogdom werd in 1947 gecreëerd voor prins Philip, vlak voordat hij met Elizabeth trouwde. Na zijn overlijden in 2021 nam Charles de titel over.

Edwards echtgenote Sophie Rhys-Jones krijgt de titel hertogin van Edinburgh. Het stel zal deze titels tot hun overlijden dragen. "We zijn trots om het nalatenschap van prins Philip voort te zetten", laat het echtpaar in een reactie weten. "Hiermee kunnen we jonge mensen van allerlei achtergronden helpen om mooie dingen te bereiken."

De titel hertog is vooral symbolisch. Het geeft aan hoe belangrijk de rol van deze persoon is in de koninklijke familie. Het betekent niet dat ze heersen over het gebied waar ze hertog van zijn.

Prins Philip was als hertog van Edinburgh beschermheer van ruim achthonderd goede doelen. Veel daarvan ondersteunen (kansarme) jongeren. De verwachting is dat Edward en Sophie deze taken overnemen.

Tot vandaag droeg prins Edward de titel graaf van Wessex. Deze titel gaat naar zijn zoon James (15).