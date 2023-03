Charles nodigt prins Harry en Meghan uit voor kroning, niet zeker of ze erbij zijn

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn welkom bij de kroning van Charles. Onlangs is er een uitnodiging per mail verstuurd, laat een woordvoerder van het koppel aan BBC weten.

"De hertog en hertogin van Sussex hebben nog niet besloten of ze erbij zijn", laat hun woordvoerder in een reactie weten.

Prins Harry zei in januari nog niet te weten of hij voor de plechtigheid naar Londen komt. Hij wilde eerst een gesprek met zijn vader Charles en broer William voeren.

Voor zover bekend heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat Frogmore Cottage, de woning van Harry en Meghan nabij Londen, niet meer in hun bezit is. Vorige week werd bevestigd dat ze de sleutels van het huis moeten inleveren.

Charles wordt op 6 mei gekroond in Westminster Abbey. In die kerk is plaats voor 2.200 mensen. Naar verwachting wonen koning Willem-Alexander en koningin Máxima de kroning bij. Wie verder precies aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend.