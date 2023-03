Harry en Meghan moeten huis in Windsor uit, sleutels zouden naar Andrew gaan

Delen via E-mail

De Britse koning Charles zou de sleutels van Frogmore Cottage, het huis van prins Harry, aan prins Andrew hebben gegeven. Archewell, de Amerikaanse organisatie van Harry en zijn vrouw Meghan, heeft bevestigd dat het paar is gevraagd het huis te verlaten. Het koppel heeft dan geen woning meer in het Verenigd Koninkrijk, melden Britse media woensdag.

De laatste spullen van Harry en Meghan worden binnenkort naar de Amerikaanse staat Californië verscheept, waar het stel nu woont. Frogmore Cottage staat in Windsor (ten westen van Londen) en is onderdeel van het landgoed van koning Charles.

Het was de eerste woning van Harry en Meghan. Ze kregen het huis vlak na hun bruiloft in 2018 van de toenmalige koningin Elizabeth. Toen het stel zo'n twee jaar later naar Californië verhuisde, hielden Harry en Meghan de woning wel aan als hun Britse verblijf.