Buckingham Palace overweegt Camilla 'gewoon' koningin te noemen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Buckingham Palace overweegt Camilla voortaan officieel te betitelen als koningin. Haar huidige titel is koningin-gemalin. Deze titel verwijst naar de 'echtgenote van een regerende koning'. Volgens verschillende Britse media, waaronder de krant The Telegraph zou de wijziging kunnen gebeuren na de kroning van Charles begin mei.

Haar organisatie The Reading Room staat nu bekend als The Queen's Reading Room, dus zonder gemalin in de naam.