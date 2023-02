Rumoer aan het Luxemburgse hof: groothertogin zou angstcultuur veroorzaken

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg schijnt niet al te vriendelijk te zijn voor haar personeel. Verschillende werknemers zouden al zijn weggelopen. De premier van Luxemburg zou de groothertogin zelfs op het matje hebben geroepen.

Maria Teresa (66), echtgenote van groothertog Henri, is groothertogin van Luxemburg. Die rol is vergelijkbaar met die van koningin. Maar een waardig staatshoofd zou ze niet zijn. Haar personeel zegt zich al jaren niet veilig bij haar te voelen. Onlangs escaleerde de situatie weer.

Volgens de krant Lëtzebuerger Land is Maria Teresa boos geworden tijdens een fotoshoot. Ze zou haar personeel hebben uitgekafferd: volgens de groothertogin deed dat niet genoeg zijn best om alles in goede banen te leiden. Ze eiste daarom dat er andere mensen zouden komen. Maria Teresa zou hebben gesproken van een "armoedige organisatie".

Verschillende personeelsleden zijn daarna opgestapt, onder wie de assistent van Maria Teresa. Emotionele mishandeling die al gaande was vóór dit incident, noemen ze het. Dat was voor premier Xavier Bettel genoeg reden om actie te ondernemen.

Hij ging in gesprek met betrokkenen, die vertelden dat er inderdaad sprake was van "een levendige uitwisseling van woorden en een onaanvaardbaar incident". Iedereen was het erover eens dat het gedrag van de groothertogin niet acceptabel was.

Maria Teresa en troonopvolger Guillaume met Willem-Alexander en Máxima. Foto: BrunoPress

Gedrag Maria Teresa maakt werk 'onmogelijk'

De boze personeelsleden spreken van een hoge werkdruk, gecombineerd met de negatieve houding van de groothertogin. "Dit maakt het werk ondraaglijk, soms zelfs onmogelijk. Haar stemming wisselt met de dag. De ene dag is ze charmant, de andere dag is het respect ver te zoeken", laten ze (anoniem) weten aan Lëtzebuerger Land.

Ook een voormalige hoge ambtenaar op het ministerie van Financiën herkent dit gedrag van Maria Teresa. Hij was daar zelf niet het slachtoffer van, maar merkte wel dat anderen eronder leden. "Ik voelde dat ze bang waren om berispt te worden of hun baan te verliezen."

Het is niet de eerste keer dat zulke verhalen naar buiten komen. In 2015 stapte een schoonmaakster van het hof naar de rechtbank. Ze werd geïntimideerd door Maria Teresa, zei ze. Haar ontslag vond ze daarom onterecht. De groothertogin ontkende, de politie vond geen bewijs en tot een proces kwam het niet.

Is afstand van de troon de beste optie?

In 2020 gingen er ook al alarmbellen af vanwege het gedrag van Maria Teresa. De verhalen lijken erg op die van nu: ze eiste veel te veel van haar personeel. Naar aanleiding hiervan liet premier Bettel een rapport opstellen. De conclusie was toen dat er inderdaad een angstcultuur heerste aan het hof. En Maria Teresa zou te veel te zeggen hebben over het personeel.

De geschiedenis lijkt zich dus te herhalen. Volgens Lëtzebuerger Land heeft premier Bettel de situatie al besproken met het groothertogelijk paar. Dat bleek heel anders te denken over hoe het hof moet worden aangestuurd dan de premier. Daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen, vindt Bettel.