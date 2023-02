Prinses Beatrix (85) breekt pols bij het skiën en herstelt thuis

Prinses Beatrix (85) heeft afgelopen vrijdag haar pols gebroken tijdens het skiën. Ze is geopereerd aan de breuk en is thuis in Nederland aan het herstellen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag.

De prinses verkeert verder in goede gezondheid.

Het is niet bekend waar Beatrix was voor haar skivakantie, al brengt de koninklijke familie de wintersportvakantie vaak door in het Oostenrijkse Lech.