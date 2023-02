Met haar interview begint prinses Märtha Louise een vete met de pers

Een paar maanden nadat ze haar koninklijke taken heeft moeten neerleggen, geeft de Noorse prinses Märtha Louise in de media openheid over wat er is gebeurd. De prinses richt daarbij haar pijlen op de pers. Die is volgens haar schuldig aan haar veranderde takenpakket, maar ook aan de dood van haar ex-man Ari Behn.

De Noorse prinses Märtha Louise legde in november haar koninklijke taken neer. Dat zou in overleg met het Noorse koninklijk huis zijn gebeurd. Door afstand te doen van haar taken wil de prinses een duidelijker onderscheid maken tussen haar eigen activiteiten en die van het koninklijk huis.

Er is in diezelfde periode veel te doen rond haar verloofde, Durek Verrett. De Amerikaan werkt als sjamaan: iemand die naar eigen zeggen contact maakt met de geestenwereld om mensen te genezen en voorspellingen te doen.

Het publiek reageert negatief als bekend wordt dat Verrett de nieuwe liefde is van Märtha Louise. Hij gaat op een vrij controversiële wijze te werk. Zo moeten mensen die zich door de sjamaan laten behandelen hem schriftelijk toestemming geven dat hij hun genitaliën mag aanraken.

Kort na het begin van hun relatie beginnen ze ook een samenwerking. Onder de noemer The princess and the shaman gaan de twee samen op tournee. Maar ook hiermee stuiten ze op weerstand. Het publiek vindt het niet kunnen dat Märtha Louise haar koninklijke titel voor commerciële doeleinden gebruikt. Daarom legt de prinses begin november haar taken neer.

Nu, drie maanden later, vertelt Märtha Louise daar in verschillende interviews meer over. Ze benadrukt dat haar eigen gedrag en haar relatie met Verrett niks te maken hebben met het besluit. De media hebben de uitspraken van haar verloofde gewoon verkeerd begrepen. Daardoor is een onjuist beeld van Verrett ontstaan, vindt ze.

De prinses betreurt dat ze haar koninklijke taken om deze reden kwijt is. "Dat vind ik ontzettend jammer", zegt Märtha Louise, die tijdens het televisie-interview met het Zweedse programma Min sanning (Mijn waarheid) in tranen uitbarst. "Als iemand in Noorwegen veel kritiek heeft gekregen, ben ik het wel. Ik hoop mijn taken ooit weer te mogen oppakken."

Märtha Louise in het tv-programma Min sanning. Foto: Min Sanning

Later in het interview gaat Märtha Louise ook in op vragen over haar ex-man Ari Behn. Ze trouwden in 2002 en kregen drie kinderen. In 2017 gingen ze uit elkaar. Twee jaar later maakte Behn een einde aan zijn leven.

De prinses geeft de pers hier de schuld van. Ze beweert dat de dagbladen en tijdschriften na hun scheiding alleen slechte dingen over haar ex schreven. "Zijn mentale gezondheid ging gebukt onder alle kritiek over hem in de media. En de media hebben na zijn overlijden toegegeven dat ze inderdaad te hard voor hem zijn geweest. Ze zeiden dat hij een fijn persoon was en al die kritiek niet verdiende."

Märtha Louises uitspraken over de volgens haar giftige media vallen niet in goede aarde. De koepelorganisatie van de Noorse pers noemt haar beschuldiging "schokkend". "Ze heeft hier geen enkel bewijs voor. De prinses verwart kritiek afkomstig van mediabronnen en de media zelf met elkaar."

Ook uitspraken van de prinses dat de media er indirect voor hebben gezorgd dat zij haar koninklijke taken moest neerleggen, stuiten op weerzin. "Het is ernstig dat ze op deze manier de schuld volledig bij de media neerlegt."