Koning roept op Nederlanders voor te dragen voor feestelijke lunch op paleis

Koning Willem-Alexander doet een oproep om honderd Nederlanders voor te dragen voor een lunch ter ere van tien jaar koningschap. De feestelijke bijeenkomst onder de naam 10Maal, waar ook koningin Máxima bij aanwezig zal zijn, vindt woensdag 26 april plaats op Paleis Huis ten Bosch.

De koning doet in een video een oproep om inwoners van Nederland voor deze lunch in de Oranjezaal van het paleis voor te dragen. Willem-Alexander en Máxima ontvangen graag honderd gasten die in de ogen van anderen een tien verdienen, vanwege hun bijzondere betekenis voor hun omgeving.



"De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich fantastisch inzetten voor anderen, voor de buurt of het algemeen belang", zegt koning Willem-Alexander. "Voor hun inzet voor Nederland wil ik die mensen bedanken."