Koning begrijpt behoefte aan slavernijexcuses, maar spreekt ze zelf niet uit

Koning Willem-Alexander zal op 1 juli geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Hoewel sommige mensen erop hopen dat niet alleen de regering, maar ook de koning zelf excuses uitspreekt voor het slavernijverleden, lijkt Willem-Alexander uit te sluiten dat dit gaat gebeuren. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat het blijft bij de excuses van de regering en zijn aanwezigheid bij Ketikoti, de nationale herdenking van de slavernij.

De excuses zijn opgesteld door de regering en dat is bewust zo gedaan, vertelt de koning. Er zal wel een ander symbolisch gebaar zijn: hij zal aanwezig zijn bij Ketikoti op 1 juli 2023. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen herdacht en gevierd.

Willem-Alexander zegt dat slavernij "een misdaad tegen de menselijkheid is die onderkend moet worden, zodat we in het reine komen". Hij benadrukt in het gesprek dat het belangrijk is dat iedereen in Nederland vrij kan leven. Dus ook de bewoners op de Caribische eilanden, die de koning de afgelopen weken samen met koningin Máxima en prinses Amalia bezocht.