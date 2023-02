Ieder uitstapje een nieuwe outfit: Máxima en Amalia maken hele andere keuzes

Het programma van Willem-Alexander, Máxima en Amalia op de Caribische eilanden zit vol met activiteiten en ieder uitstapje vraagt om een andere outfit. Zij hebben de laatste anderhalve week ieder al meer dan twintig verschillende ensembles gedragen. Hoe kiezen ze uit wat ze dragen? En spelen de tropische temperaturen een grote rol?

"Omdat we Amalia slechts zelden te zien krijgen en daarom ook amper kennen, willen we van alles aflezen van haar kleding", vertelt Josine Droogendijk, bekend van haar modeblog ModekoninginMaxima.nl. "Haar karakter, haar verantwoordelijkheid, haar visie op het koningschap, en ga zo maar door."

Natuurlijk zegt iemands kledingkeuze iets over die persoon, maar de weersomstandigheden spelen bij deze trip volgens Droogendijk een veel grotere rol. "Ik denk dat de combinatie van hitte en wind het bepalendst is geweest bij het samenstellen van de outfits. Net als in Nederland draagt Amalia een set met een broek óf een lange jurk. Qua stijl zie ik dus geen verschillen, behalve de tropische vibe en de opvallende accessoires."

Waar veel mensen bij 30 graden bijvoorbeeld een korte broek of een weinig verhullende jurk zouden aantrekken, kiest Amalia juist voor bedekkende kleding. Geen gekke keuze als de temperaturen oplopen, stelt de modekenner. "Bedekkende kleding van ademende stoffen beschermt beter tegen de zon en dus ook tegen de hitte. Ongetwijfeld zal er bij Amalia ook een eigen voorkeur meespelen. Blijkbaar voelt ze zich beter met wat meer stof om zich heen."

Eén ding is na anderhalve week op de Cariben in ieder geval duidelijk: de kroonprinses houdt van accessoires die opvallen. Droogendijk: "Grote oorbellen en tassen met bijzondere printjes of materialen."

Amalia kiest vaak voor verhullende stoffen, waar haar moeder vaker kiest voor een optie met blote armen of benen. Foto: BrunoPress

Steelt Máxima de show?

Haar moeder Máxima krijgt tijdens deze trip de kritiek dat ze ten koste van haar dochter de show steelt. De koningin pakt vaak uit met fonkelende juwelen en hoedjes, waar de kroonprinses het bescheidener houdt. "Máxima is de koningin, dus dat hoort erbij", reageert Droogendijk op de kritiek. "In vergelijking met eerdere bezoeken is Máxima's stijl zelfs opvallend ingetogen. Ik denk dat het verwijt dat nu veel klinkt vooral te maken heeft met eerder gemaakte keuzes."

Zo droeg Máxima een veelbesproken roze outfit toen Amalia toetrad tot de Raad van State. De knalroze jurk met bijpassende hoed vielen een stuk meer op dan de ingetogen jurk die Amalia droeg. En dat terwijl dit een belangrijk moment voor de kroonprinses was.

Volgens Droogendijk ligt het niet voor de hand dat Máxima snel weer zo'n opvallende outfit uitkiest voor een soortgelijk moment. "Van ontwerpers krijg ik te horen dat de kwestie binnen de paleismuren niet speelt, maar het is voor Máxima's imago wel belangrijk dat ze de balans de komende tijd goed in de gaten houdt. Amalia is nu eenmaal dé publiekslieveling."

En hoe zit het eigenlijk met de kledingkeuzes van onze koning Willem-Alexander? "Hij is een wandelend standbeeld van zichzelf", vindt Droogendijk. "Donkerblauw pak, wit overhemd, lichtblauwe das: meer lijkt er niet in zijn kledingkast te hangen. Dit bezoek zien we wel wat meer variatie, maar een modekoning zal hij nooit worden. Dat hoeft ook niet: hij moet stabiliteit en betrouwbaarheid uitstralen. Het is maar de vraag of hij dat met een kakelbont ruitjespak zou bereiken."

Hakken, sneakers of instappers: schoenkeuze wisselt Aan het begin van de dag en bij officiële momenten, zoals een culturele manifestatie of diner, kiezen Amalia en Máxima voor hoge hakken. Op die momenten wordt duidelijk minder voorrang gegeven aan comfort, want af en toe leggen ze er flinke afstanden in af. Naarmate de dag vordert, worden de hoge schoenen vervangen door comfortabele exemplaren. Amalia gaat vaak voor sneakers, Máxima voor instappers.