Tijdens werkbezoek grapt de koning, schrijft Máxima en observeert Amalia

Klikkende camera's en koningshuisfans die een glimp willen opvangen: het bezoek van het koninklijke gezin aan Sint-Maarten gaat niet stilletjes voorbij. De meeste activiteiten zijn grootschalig opgezet en dus staat de pers ver van de koning af, maar maandag is er ruimte voor rust. Willem-Alexander, Máxima en Amalia waren op bezoek bij de directeur van een ziekenhuis op Sint-Maarten, en NU.nl luistert van dichtbij mee.

De meeste langere gesprekken voert de koning achter gesloten deuren, maar deze maandag is dat anders. Op Sint-Maarten worden de vier muren even doorbroken tijdens een bezoek aan het SXM Medical Center. In het medisch centrum worden patiënten behandeld en de organisatie beheert ziekenhuisfuncties op omliggende eilanden.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia spreken in een intieme setting met de directeur en andere medewerkers. Slechts wat lokale pers, NU.nl en ANP zijn ook aanwezig. Wat opvalt: de koning is veel aan het woord tijdens dit bezoek. Hij is duidelijk op zijn gemak, stelt veel vragen en is geïnteresseerd in de gang van zaken rond het ziekenhuis.

En de koning maakt veel grapjes. Als door de medewerkers wordt gesuggereerd dat een samenwerking met het Franse deel van Sint-Maarten goed kan zijn, schrijft niet alleen staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) mee, maar reageert de koning ook direct. Goed idee, maar dan moet de voertaal natuurlijk niet veranderd worden in Frans.

Het goede Engels van Amalia

Ook Máxima komt af en toe met een vraag en ze schrijft veel op. Waarvoor de notities zijn, zegt ze er niet bij, maar mogelijk komen ze van pas in haar werk.

De koningin zet zich onder meer in voor het toegankelijker maken van financiële diensten. Haar notulen worden goed in de gaten gehouden door Amalia, die soms meeleest met wat haar moeder opschrijft.De prinses neemt tijdens het gesprek duidelijk een observerende rol aan. Ze luistert, en als ze een vraag wil stellen zijn haar ouders haar vaak net voor.

Even later pakt ze haar kans en stelt ze een vraag: de troonopvolger is benieuwd of het ziekenhuis ook materiaal uitleent aan collega-ziekenhuizen. De vraag komt er in perfect Engels uit, maar Amalia volgt dan ook een Engelstalige studie aan de Universiteit van Amsterdam.

Amalia lijkt op de Caribische eilanden het populairst. Foto: ANP

Hoewel ze in groepsgesprekken dus wat op de achtergrond blijft - zeker vergeleken met haar nieuwsgierige vader - weet Amalia wel goed hoe ze zich verstaanbaar moet maken.

Na een lunch is het tijd voor een luchtiger programma-onderdeel: Amalia maakt met haar ouders een wandeling langs de Color Me SXM, een project met muurschilderingen. De eerste dag in Sint-Maarten wordt afgesloten met nóg een wandeling, langs de boulevard in het toeristische stadsdeel Philipsburg.

Toeristen en inwoners hebben lucht gekregen van het koninklijk bezoek en hopen op een selfie met de Oranjes. Het levert soms een chaotisch tafereel op, als het publiek iets te dichtbij probeert te komen. En dan vooral bij prinses Amalia - haar naam lijkt het vaakst geroepen te worden.