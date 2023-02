De koning moet elk jaar aan populariteit inboeten, blijkt steeds uit onderzoeken. Maar het Nederlands koninkrijk bestaat natuurlijk uit meer dan alleen Nederland. Curaçao, Saba en Sint-Maarten hebben Willem-Alexander ook als koning. Hoe geliefd is hij daar?

Terwijl koningin Juliana rondjes vliegt boven de eilanden Saba en Sint Eustatius, vormen schoolkinderen de letters V (van victorie) en O (van oranje). Dit symbolische gebaar, dat werd getoond tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, is tekenend voor de koningshuisliefde die toen heerste op de Caribische eilanden.

We zijn inmiddels ruim zeventig jaar verder. Het koningshuis is in Nederland steeds minder populair geworden. 47 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning, een percentage dat met het jaar daalt. Veel mensen vinden dat de monarchie zou moeten worden afgeschaft. Ze vinden het bijvoorbeeld vreemd dat het salaris van de koning elk jaar stijgt, terwijl veel Nederlanders hun koopkracht zien dalen.

Gonzen deze kritische geluiden ook op het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk? Een soortgelijk populariteitsonderzoek wordt op de zes eilanden in elk geval niet gehouden, dus in cijfers kan je er niks over zeggen. Maar uit bijvoorbeeld de reacties onder het toegestroomde publiek dat deze week komt kijken naar Willem-Alexander, Máxima en Amalia, kan je opmerken dat de Oranjes er nog steeds geliefd zijn.

De kinderen op de Caribische eilanden lijken dol te zijn op Amalia. Foto: BrunoPress

'Ze zien de koninklijke familie als iets magisch'

AD-verslaggever Jeroen Schmale is nu op de eilanden om verslag te doen van het bezoek van Amalia en haar ouders. Hij merkt in gesprekken met de bewoners dat de Oranjes geliefd zijn. "Ze vinden het echt geweldig dat ze als eiland een koning hebben en dat de koninklijke familie hier regelmatig te vinden is."

Vooral de jongere generatie - die met name tijdens dit bezoek in de ban van Amalia lijkt te zijn - is er in groten getale te vinden. "Ze leren op school allemaal over de Oranjes en over de rol van de koninklijke familie in het koninkrijk", vertelt de journalist. "Ik denk dat dit een deel van de verklaring is, dat ze de koninklijke familie bijna als iets magisch beschouwen."

Dat gevoel helpt, maar er speelt ook een andere factor mee. Volgens Lionel Martijn, directeur van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN), is de liefde voor het koningshuis vaak ingegeven door hoop. "Men ziet het koninklijk huis als een soort laatste redding. Ze hopen en verwachten dat de koning hen kan helpen bij grote problemen, zoals de slechte sociaaleconomische positie van veel eilandbewoners."

Veel mensen op de eilanden nemen dit vooral de politiek kwalijk, maar niet de koning, legt Martijn uit. "Hij en zijn familie krijgen het voordeel van de twijfel. De bewoners vinden dat de schuld niet bij hen ligt en geven de koning en zijn gezin daarom de kans om hun goede kant te laten zien. En daar komt hoop uit voort."

0:35 Afspelen knop Demonstrant onderbreekt college met protestlied tijdens bezoek koninklijke familie aan Aruba

Er zijn ook protesten

Tijdens het kennismakingsbezoek van Amalia op de Cariben is het inmiddels al een paar keer voorgekomen dat eilandbewoners de aandacht van de koning proberen te zoeken. Zo werd een college waarbij het koninklijk drietal aanwezig was onderbroken door een demonstrant, die aandacht vroeg voor het slavernijverleden.

Een andere groep demonstranten overhandigde aan staatsecretaris Alexandra van Huffelen (die meereist met het gezin) een lijst met eisen. Zo willen ze financiële compensatie van de regering voor goud dat Nederland in het verleden geroofd zou hebben.

De protesten zijn dus niet zo zeer gericht op de koning persoonlijk of de monarchie. De mensen zien de komst van de koning vooral als een kans om problemen aan de kaak te stellen, en verandering teweeg te brengen.

OCAN-directeur Martijn vertelt dat veel eilandbewoners het lastig te verkroppen vinden dat er in Nederland over het algemeen meer rijkdom is dan op de eilanden. "Dat vinden ze discutabel. Maar ik hoor geen mensen zeggen dat de koning niet deugt."

De vrolijke sfeer die momenteel op de eilanden hangt, zal volgens verslaggever Schmale ook komende week voortduren. "Het is altijd feest op de eilanden als de Oranjes komen", vertelt hij. "Als de Haagse politici op de eilanden zijn gaat het al gauw over geld en subsidies, dat is met de koninklijke familie gewoon heel anders."

NU.nl is vanaf zondag aanwezig op Sint Maarten om verslag te doen van de laatste vier dagen van het kennismakingsbezoek van prinses Amalia.