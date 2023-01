Wat kost Amalia's reis naar de Cariben? En nog vijf antwoorden op jullie vragen

Stapt de koninklijke familie in hetzelfde vliegtuig als ze reizen? Wat kost hun bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk eigenlijk? En mag Amalia zomaar een paar weken weg van haar studie? Het zijn een paar van de vragen die binnenkwamen na een oproep op NU.nl. In dit artikel geven we jullie de antwoorden.

Heeft Amalia vrijstelling van colleges nu ze twee weken op de Cariben rondloopt?

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is de reis "in goed overleg met de Universiteit van Amsterdam gepland". Amalia studeert daar sinds september Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Vanwege het bezoek aan de Cariben is ze buiten de vakanties om een tijd weg en kan ze belangrijke stof missen. Maar met de verantwoordelijkheden van Amalia wordt rekening gehouden. "In overleg is maatwerk waar nodig mogelijk", aldus de RVD.

Vliegen Amalia en Willem-Alexander samen? Zijn daar geen regels voor in verband met de beschikbaarheid voor de troonopvolging?

Die regel wordt vaak wel nageleefd door bijvoorbeeld leden van het Britse koningshuis. Maar het lijkt er niet op dat de leden van de Nederlandse koninklijke familie apart vliegen. Toen Amalia en haar ouders afgelopen week arriveerden op Bonaire, stapten ze gezamenlijk het vliegtuig uit.



De RVD wil niet bevestigen dat de familie inderdaad samen reist. De dienst zegt geen mededelingen te doen over "vervoersbewegingen van leden van het Koninklijk Huis". Maar de RVD hint er wel op dat de koning, koningin en kroonprinses in hetzelfde vliegtuig van A naar B gaan. "Het is natuurlijk zo dat reizen per vliegtuig een van de veiligere manieren van vervoer is."

Wat gaan ze doen op het werkbezoek? En waarom heet het geen staatsbezoek?

Een staatsbezoek gebeurt altijd op uitnodiging van het staatshoofd van dat land. Het doel daarvan is de goede relatie tussen Nederland en het andere land bevestigen en verdiepen. In dit geval is Willem-Alexander zelf koning van de plekken die bezocht worden, dus van een staatsbezoek is geen sprake.

Het bezoek dat Amalia en haar ouders doen aan de Cariben is een kennismakingsbezoek. De prinses is toekomstig staatshoofd en wordt waarschijnlijk ooit koningin van de Caribische eilanden. Daarom is het belangrijk dat zij deze gebieden leert kennen. Dat gebeurt onder meer door in gesprek te gaan met de bewoners en te leren over de cultuur en geschiedenis van de zes eilanden.

Amalia en haar ouders arriveren samen per vliegtuig op Bonaire. Foto: BrunoPress

Hoe heeft prinses Amalia zich voorbereid op haar eerste werkbezoek?

In overleg met de eilanden is een achtergronddossier samengesteld, zo vertelt de RVD na vragen van NU.nl. Hierin staat informatie waarmee de prinses zich inhoudelijk kan voorbereiden op de reis. Zo'n dossier wordt ook gemaakt voor de koning en koningin als zij bijvoorbeeld op staats- of werkbezoek gaan.

Hoe zit het met de CO2-uitstoot van deze reis? Wordt die gecompenseerd?

Tijdens dit kennismakingsbezoek wordt er flink wat heen en weer gevlogen. Van Nederland naar Bonaire, vervolgens naar Aruba en tot slot worden ook nog de eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius bezocht (naar Curaçao gaan ze per schip). Daarna vliegt het koninklijk gezin weer terug naar Nederland.

Volgens de RVD wordt de uitstoot van leden van het koningshuis, maar ook van het kabinet, gecompenseerd. Dat gebeurt via het KLM-programma CO2-Zero. Er wordt dan een extra bedrag boven op de ticketprijs betaald, dat wordt besteed aan duurzame projecten.

Wat kost deze reis en wie betaalt dit?

De precieze kosten van deze reis zijn niet bekend. Wel deelt de RVD dat er in 2023 80.000 euro is geraamd voor bezoeken aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit is inclusief de vliegkosten die er worden gemaakt.