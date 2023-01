Amalia's eerste werkbezoek: vertrekt ondanks bedreiging naar Caribisch gebied

Voor prinses Amalia breken er vanaf vandaag twee bijzondere weken aan. De kroonprinses gaat voor het eerst met haar ouders mee op werkbezoek; de Oranjes bezoeken het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op het programma staan veel culturele activiteiten en gesprekken met de inwoners van de zes eilanden, maar ook serieuzere thema's komen aan bod.

Als troonopvolger is het belangrijk dat Amalia het hele Koninkrijk der Nederlanden leert kennen. Haar vader Willem-Alexander maakte net als zij op zijn negentiende zijn eerste werkreis, met zijn ouders Beatrix en Claus. De bestemming was toen ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Net als zijn dochter reisde de (toen nog) prins langs de verschillende eilanden en ging hij in gesprek met de bevolking.

Nu Amalia meerderjarig is en officieel troonopvolger, (her)introduceren de eilanden zich aan de Oranjes. De bevolking van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius heeft zelf een programma opgesteld. Op de agenda staat een mix van allerlei activiteiten, die gaan over onder meer cultuur, geschiedenis en natuur.

De prinses zal de mooie en positieve aspecten van de eilanden meekrijgen, maar ook de zorgen die er leven. "Ik hoop vooral dat ze heel veel mensen kan ontmoeten: jongeren, mensen met officiële functies, vooral heel veel inwoners van de eilanden. Dat ze kan genieten van de kunst en cultuur en van de prachtige natuur", zegt Alexandra van Huffelen. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering reist de komende weken mee met de Oranjes.

Veel mensen vinden het vanwege de bedreiging aan het adres van Amalia opmerkelijk dat de prinses nu op reis gaat. Ze mag vanwege de bedreiging haar huis niet verlaten, maar gaat dus wel twee weken naar de Cariben. De Rijksvoorlichtingsdienst wil tegen NU.nl niet zeggen of er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Om deze reden en omdat het Amalia's eerste grote reis is, is er veel aandacht van de pers voor dit werkbezoek. Ook NU.nl reist mee: vanaf maandag 6 februari doen we verslag vanaf Sint-Maarten en volgen we de Oranjes (letterlijk) op de voet. Dat doen we in tekst, video en via NUjij en onze socialemediakanalen.

In gesprek met de meereizende pers vertelde Van Huffelen dat gelijkwaardigheid een groot thema wordt tijdens de reis. Veel bewoners merken dat er in Nederland weinig kennis is over het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl dit andersom wel het geval is. En als er over de eilanden wordt geschreven, zijn het vaak artikelen met een negatieve lading. Zoals de economische klap die Sint-Maarten te verwerken kreeg na de orkaan Irma in 2017.

Door tijdens de reis ook positieve punten zoals de bloeiende cultuur, uit te lichten, krijgt Nederland hier ook veel van mee. De eilanden hopen dat mensen misschien wel een Arubaanse zangeres, een kunstenaar van Saba of ontwerper ontdekken. Of dat mensen geïnspireerd raken door de mooie natuur en ze een vakantie boeken naar een van de eilanden.

Het reisschema van de Oranjes Vrijdag 27 januari: aankomst op Bonaire

Maandag 30 januari: naar Aruba

Donderdag 2 februari: Curaçao

Zaterdag 4 en zondag 5 februari: twee dagen vrij

Maandag 6 februari: Sint-Maarten

Woensdag 8 februari: Sint Eustatius

Donderdag 9 februari: Saba

Vrijdag 10 februari: weer naar huis

Amalia en haar ouders gaan op alle eilanden in gesprek met de bewoners. Zo staan er lunches en diners gepland en praten ze met jongeren over onderwerpen als natuurbehoud. De rijke cultuur van de Cariben wordt niet overgeslagen: de Oranjes bezoeken het muziekfestival Bon Bini op Aruba. En op Curaçao wordt nu carnaval gevierd, waar ze ook een staartje van meepikken. Grote kans dus dat we de dansgrage Máxima nog in het feestgedruis zien.

Ook serieuzere thema's hebben plek in het programma. Tijdens het bezoek aan Sint-Maarten staan er meerdere activiteiten op de planning die te maken hebben met het slavernijverleden. Zo brengt het gezelschap een bezoek aan Landhuis Knip op Curaçao. Op deze plek begon de slavenopstand van 1795. Ook is er veel aandacht voor de wederopbouw van het eiland na de orkaan Irma.

De grote vraag is of Willem-Alexander tijdens deze bezoeken iets zegt over de excuses voor het slavernijverleden. In december deden verschillende kabinetsleden dat al, maar de hoop is dat de koning dit zelf ook nog doet. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Willem-Alexander dat hij zich in het hele Koninkrijk blijft inzetten voor "verbinding, verzoening en vooruitgang".

