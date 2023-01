Charles wil winst van zijn windmolenparken in 'algemeen belang' steken

De Britse koning Charles heeft opdracht gegeven de winst van zijn windmolenparken te gebruiken voor het "algemeen belang" en niet voor het koningshuis. Volgens Britse media is het niet duidelijk om hoeveel geld het precies gaat, maar waarschijnlijk gaat het om "vele miljoenen".

De zes windmolenparken, waarvan er drie in de Ierse Zee en drie in de Noordzee liggen, zijn onderdeel van het Crown Estate. Dat zijn de bezittingen van de Britse kroon. Het Crown Estate bestaat uit alle onroerende en roerende goederen in het Verenigd Koninkrijk, maar is geen (privé-)eigendom van de Britse vorst.