Ooit vrienden, nu gebrouilleerd: band Harry en William is rode draad in boek

Het boek lag per ongeluk al even in de Spaanse boekenwinkels, maar vanaf vandaag kan de hele wereld meelezen in Reserve, de memoires van prins Harry. Tijdens het lezen wordt duidelijk dat Harry geen detail onbesproken laat over zijn familie. Zijn band met zijn broer William lijkt het meest verwoest.

"Schouder aan schouder kwamen ze op me afgelopen en ze oogden meedogenloos, bijna dreigend. Sterker nog: ze leken een front te vormen." Harry opent zijn boek met een terugblik naar april 2021. Zijn opa Philip is dan net overleden en de prins keert terug naar Londen voor de begrafenis. Hij heeft in het geheim met zijn broer William en vader Charles, de huidige koning, afgesproken.

Hun relatie is dan al flink verslechterd en het lijkt Harry een goed idee om te praten. Harry vertelt wat hem dwarszit, maar volgens de prins weerleggen de anderen alles wat hij zegt. Als William zegt dat hij geen idee heeft waarom zijn jongere broer naar de Verenigde Staten is verhuisd, besluit Harry zijn verhaal op papier te zetten. Ruim anderhalf jaar later ligt Reserve in de schappen.

Zo beschrijft hij het moment waarop hij en zijn vrouw Meghan bekendmaakten te willen verhuizen, omdat de aandacht van de Britse pers hen te veel werd. "Willy (William, red.) verklaarde dat hij en ik nu 'verschillende entiteiten' waren", schrijft Harry. "Ik heb ons hele leven mijn arm om mijn broer gelegd en dat kan ik niet meer doen", zou William hebben gezegd. Als Harry tegen zijn broer zegt dat veel van de verhalen in de media waarschijnlijk afkomstig zijn van een paleismedewerker, lijkt William niet te willen luisteren.

Meghan en Kate zouden ook flinke ruzie hebben. Foto: BrunoPress

Meghan en Kate maken ruzie over bruidsmeisjesjurk

Een van die verhalen is de ruzie tussen Harry's (toen nog) verloofde Meghan Markle en Williams echtgenote Catherine (Kate), die vier dagen voor de bruiloft van Harry en Meghan uitbarst. Kate is niet blij met de bruidsmeisjesjurk van haar dochter Charlotte. De jurk is volgens de hertogin "te slobberig". Meghan antwoordt dat de kleermaker de jurk kan aanpassen, maar Kate zou hebben geëist dat alle jurken opnieuw worden gemaakt. Meghan barst daardoor in tranen uit, schrijft Harry.

Het verhaal lekt uit in de media. Maar volgens Harry hebben die het verkeerd: de pers schrijft dat Meghan Kate aan het huilen maakte. Harry en Meghan spreken af met William en Kate om het uit te praten. Uiteindelijk geeft William toe dat hij tijdens een diner met Charles en Camilla heeft verteld over de ruzie. Een paleismedewerker heeft dat mogelijk opgevangen. Het drijft de broers nog verder uiteen.

Dat de pers negatieve verhalen schrijft, is volgens Harry "te verdragen en misschien zelfs te vergeven". Maar het meest worstelt hij met het aandeel van zijn familie. Volgens de prins praten zijn familieleden over hem met journalisten, in ruil voor positieve artikelen over henzelf. Daarnaast komt de familie nooit in actie als Harry en Meghan in de media worden gepest.

"Zelfs in het hypothetische geval dat ik accepteerde dat pa, Willy en hun medewerkers nooit iets openlijks tegen mijn vrouw en mij hadden gedaan - dan nog was hun zwijgen een onmiskenbaar feit. En die stilte was vernietigend. En hartverscheurend. En hield maar aan." Volgens Harry blijven zijn broer en vader volhouden dat hij "waandenkbeelden" heeft.

1:09 Afspelen knop Prins Harry: 'Familieleden sloten pact met de duivel'

William gebruikt de geheime Diana-code

In hun verhitte gesprekken zou William hebben gezegd: "Ik wil alleen maar dat je gelukkig bent, Harold. Ik zweer het op het leven van mammie." Harry legt uit dat deze laatste zin in hun gezin bekendstaat als "geheime code". "Bijna 25 jaar lang hadden we die verpletterende eed gereserveerd voor momenten waarop een van ons gehoord moest worden, geloof moest worden, en snel. Op momenten dat niets anders werkte. Maar die werkte niet. Ik geloofde hem gewoon niet. En omgekeerd."

Naast de verstoorde band met zijn broer, vader en de pers wijdt Harry ook veel hoofdstukken aan zijn moeder Diana, die overleed toen Harry twaalf was. Hij vertelt over het laatste telefoongesprek met haar. "Ze had vroeg in de avond gebeld, de avond van het ongeluk, maar ik was aan het ravotten met Willy en mijn neefjes en wilde doorgaan met spelen. Dus ik heb het kort gehouden. Had ik me daar maar voor verontschuldigd. Had ik maar naar de woorden gezocht die konden beschrijven hoeveel ik van haar hield."

Harry eindigt zijn boek met een epiloog, waarin hij het moment beschrijft waarop hij hoort dat zijn oma op sterven ligt. Hij is met het vliegtuig onderweg naar het kasteel Balmoral, waar Elizabeth uiteindelijk sterft. De prins komt via de BBC te weten dat zijn oma dood is. Met zijn broer William wisselt hij geen woord.

Met veel liefde schrijft de prins over zijn oma, die hij als een van de weinige royals spaart in zijn boek. "Een bijzondere relatie, dat zeiden ze over ons, en nu bleef het maar door mijn hoofd malen dat er een einde aan die bijzonderheid was gekomen. In feite was het op elke foto van ons waarop we een blik uitwisselen duidelijk: we hadden geheimen."

