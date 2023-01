Prins Harry wil familie terug, maar tv-interviews lijken hierbij niet te helpen

Prins Harry wil niets liever dan het contact met zijn familie herstellen, vertelde hij zondag (wederom) in tv-interviews ter promotie van zijn boek. De Britse royal deelt in Reserve de ene na de andere opmerkelijke anekdote en zijn familie wordt niet gespaard. Volgens critici lijkt de kans op verzoening steeds kleiner te worden.

Harry's memoires liggen vanaf dinsdagochtend in de winkel, maar meerdere passages lekten al uit. Eén ding is zeker: de prins neemt geen blad voor de mond. Met name William moet het ontgelden. Volgens Harry heeft zijn broer hem fysiek aangevallen.

Het boek was al in de zomer af, nog voor het overlijden van koningin Elizabeth in september. De verwachting was dat Harry na het verlies van zijn oma wel wat milder zou zijn in interviews. "Na het overlijden van Elizabeth heeft Harry tijd doorgebracht met zijn familie. Je zou denken dat hij zijn woorden daarna wat zorgvuldiger zou uitkiezen", schrijft Sky News in een analyse.

"Maar daar was absoluut geen sprake van. Hij blijft de vuile was buiten hangen. En het ergste is dat dit het verdrietigste verhaal overschaduwt: het verlies van zijn moeder."

De prins spreekt onder meer met weinig liefde over Camilla, sinds 2005 de echtgenote van zijn vader Charles. "Zij was de vijand", vertelt de prins in gesprek met ITV. "Ze moest haar imago herstellen."

Ik snap waarom Harry dit deelt. Maar door de manier waarop hij dat doet, gooit hij zijn eigen glazen in.

The Independent

Camilla, inmiddels koningin-gemalin, had jarenlang een affaire met (toenmalig) prins Charles. Dat maakte haar niet geliefd bij het grote publiek. Ook niet bij Harry, blijkt nu. "Het was gevaarlijk, omdat ze een wit voetje wilde halen bij de pers. Ze stond er daarom voor open om informatie uit te wisselen. En dat kon slachtoffers eisen."

Volgens de prins zou zijn oudere broer William hetzelfde doen: met opzet informatie delen over bijvoorbeeld Harry. In ruil daarvoor zouden de media William sparen en niets negatiefs over hem schrijven.

Harry omschrijft die relatie met de pers als "een pact sluiten met de duivel". "Als je vindt dat je dat moet doen om je imago op te poetsen. Tja, dat is een keuze. Maar als je daarmee ook anderen in diskrediet brengt… Zelf zou ik dat nooit doen."

1:09 Afspelen knop Prins Harry: 'Familieleden sloten pact met de duivel'

'Vreselijke' reacties na overlijden Elizabeth

De Britse royal vertelt dat dit ook speelde nadat zijn grootmoeder Elizabeth overleed. De familie kwam kort na haar overlijden bijeen. Harry verwachtte dat ze zouden rouwen en herinneringen ophalen. "Maar ze reageerden er vreselijk op. Er werd alleen gesproken over briefings, er werd met opzet informatie gelekt aan de pers. Ik had zoiets van: we zijn hier toch om het leven van oma te vieren?"

Harry ontkent dat hij erop uit is zijn familie in een kwaad daglicht te plaatsen. "Zeker mijn stiefmoeder niet", zegt de prins. "Ik wil de band herstellen, maar ik vind wel dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat ze hebben gedaan. Als het aan mij ligt, vergeef ik ze alles. Ik wil mijn vader terug, ik wil mijn broer terug. Maar voor nu zit dat er niet in, omdat het vanuit hun kant stil blijft."

Volgens critici zal dat voorlopig zo blijven. "Ik snap waarom Harry dit deelt. Maar door de manier waarop hij dat doet, gooit hij zijn eigen glazen in", meent de royaltyverslaggever van de Britse krant The Independent.

Zelfs de meest fanatieke royaltyfans vinden dat ze een overdosis aan informatie hebben gekregen.

The Telegraph

Harry schoof ook aan bij de Amerikaanse talkshow 60 Minutes, waar journalist Anderson Cooper wat brutaler durfde te zijn dan zijn Britse collega van ITV. Hij vroeg bijvoorbeeld of Harry moest huilen toen hij hoorde dat zijn moeder was overleden.

Daarop vertelde de prins hoe hij als twintiger met de dood van Diana omging. Hij vond het in die tijd moeilijk om erom te huilen. "Dus begon ik zwaar te drinken, en ook drugs te gebruiken. Terwijl ik online naar video's van mijn moeder keek. Misschien dat dat de tranen in me losmaakte." Therapie hielp hem, net als zijn tijd in het leger. "Ik was ver weg van de Britse pers, ik voelde me eindelijk eens normaal. En ik had een doel in het leven."

"Zelfs de meest fanatieke royaltyfans vinden dat ze een overdosis aan informatie hebben gekregen", vindt de Britse krant The Telegraph. Dat wordt beaamd door Sky News: "Inmiddels hebben we zó veel van Harry en Meghan gehoord, dat eigenlijk niets wat ze zeggen echt verrassend is."

Het voorlopig laatste interview met de prins is nog niet geweest: dinsdagavond zit hij in de talkshow van Stephen Colbert.

Aanbevolen artikelen