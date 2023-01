Geweld en hoop op verzoening met vader: dit weten we al over Harry's boek

De biografie verschijnt officieel dinsdag pas, maar al voor het weekend kon de hele wereld meelezen met de onthullingen in Reserve, het boek van prins Harry. Het spanningsveld tussen hem en zijn familie lijkt door zijn intieme kijk achter de koninklijke schermen groter dan ooit.

"Ik heb de afgelopen jaren veel hoedjes opgehad, zowel letterlijk als figuurlijk", zegt prins Harry als hij in juli 2021 zijn memoires aankondigt. "Ik hoop dat ik door mijn verhaal te vertellen - de hoogte- en dieptepunten, de lessen die ik heb geleerd - kan laten zien dat ik menselijker ben dan je misschien verwacht."

"Zijn verhaal is - zoals verwacht - heel verdrietig", schrijft een journalist van SkyNews. "De eenzaamheid, het trauma dat hij overhield aan zijn tijd in Afghanistan en de dood van zijn moeder. Maar hij houdt ook van opscheppen en deelt persoonlijke details die ons niets aangaan. Het is daardoor moeilijk om aan zijn kant te blijven staan."

Het boek van prins Harry was al kort te koop in enkele Spaanse boekenwinkels. Zo heeft onder meer SkyNews het al kunnen lezen en recenseren. De smeuïgste details uit de biografie gaan al volop rond op het internet.

In Reserve, dat hij voor de dood van zijn oma Elizabeth al afrondde, lijkt Harry niets achterwege te houden. Details over zijn ontmaagding of een feestje bij Friends-actrice Courteney Cox, waar hij high werd door paddenstoelen: ondanks zijn status als zoon van de Britse koning is Harry niet terughoudender dan de gemiddelde beroemdheid die zijn levensverhaal optekent.

De Britse kranten staan al vol met details uit Reserve. Foto: ANP

'Hij greep me bij de kraag'

De titel van het boek is Spare, in het Nederlands 'reserve'. Dat slaat op een gezegde dat de eerste zoon een erfgenaam is en de tweede een 'reserve'. Het gevoel de reserve te zijn, vormt de rode draad in de autobiografie, schrijft The Guardian. Dat is het eerste medium dat het boek mocht inzien.

Zo zou zijn vader, de huidige koning Charles, tegen Diana hebben gezegd: "Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam gegeven en een reserve - mijn werk zit erop."

Het eerste saillante detail uit het boek kwam donderdag al naar buiten. Hierin schrijft Harry over een ruzie met zijn broer William, waarbij Harry zegt fysiek te zijn aangevallen.

De ruzie zou zijn begonnen omdat William zijn schoonzus Meghan Markle onder meer "lastig" en "onbeleefd" noemde. Harry beschuldigde zijn broer ervan het mediaverhaal na te papegaaien, waarna de ruzie uit de hand liep. Harry schreef dat zijn broer hem uitschold, hem bij de kraag greep en dat daardoor zijn ketting brak. William werkte hem daarna tegen de vloer. Onduidelijk is of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen zou hebben geduwd.

Harry beweert ook dat William en zijn vrouw Catherine (Kate) de destijds twintigjarige prins aanmoedigden een nazikostuum aan te trekken tijdens een besloten themafeest. "Ze moesten huilen van het lachen." Beelden van het kostuum lekten vervolgens uit en Harry werd bedolven onder kritiek.

Ook de vete tussen hun echtgenotes Kate en Meghan blijft niet onbenoemd. De ruzie zou zijn ontstaan na een opmerking van de voormalig actrice, die volgens de prins gekscherend zei dat Kate een 'baby brain' heeft. Die term wordt weleens gebruikt wanneer zwangere of pas bevallen vrouwen wat vergeetachtig zijn. De opmerking schoot volgens Harry bij zijn schoonzus in het verkeerde keelgat. Sindsdien hebben de vrouwen ruzie.

Harry heeft ter promotie van zijn boek meerdere interviews gegeven. Foto: RTL

Te intiem, te openhartig?

De prins schrijft over zijn tijd als soldaat in Afghanistan, waar hij 25 mensen doodde. En over zijn overleden moeder Diana, met wie hij via een medium contact zocht. Hij vertelt over zijn ervaringen met drugs en dat hij cocaïne probeerde. "Ik was een zeventienjarige jongen die bereid was om bijna alles te proberen om het vooraf vastgestelde pad te veranderen."

Dat Harry zo openhartigheid is, wekt ongemakkelijkheid op, schrijft de recensent van SkyNews. "Ik voel me oncomfortabel om zoveel intieme details te lezen van iemand die zoveel problemen had en heeft. Wie heeft hier nu wat aan?"

De loslippigheid zal elk geval niet helpen bij de verzoening met zijn broer en vader, al zijn er nu signalen dat Charles redelijk gespaard blijft in Harry's verhaal. "Ik wil mijn broer en vader terug", vertelt de prins in een van de tv-interviews ter promotie van zijn boek.

De Britse media zien dit niet gebeuren. "Nu is het allemaal voorbij", stelt The Daily Mirror over de relatie tussen de broers. "De ergste koningshuiscrisis in dertig jaar", vindt krant I.

Inmiddels is er al zoveel informatie gelekt dat het de vraag is hoeveel nieuwe informatie de verschillende televisie-interviews én het boek nog zullen brengen. Het is afwachten of het Britse koninklijk huis nog gaat reageren op alle beschuldigingen, maar deze kans lijkt klein. De bal ligt bij hen, vindt Harry. "Er is nog veel dat besproken moet worden en ik hoop dat ze tijd willen vrijmaken om met mij te gaan zitten om erover te praten. Ik geloof nog steeds in de monarchie."

Reserve ligt vanaf dinsdag 10 januari in de winkels. Het interview dat prins Harry heeft gegeven aan het Britse iTV is maandag ook te zien via Videoland.

