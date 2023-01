Ex-lid Britse koninklijke garde onder vuur wegens spotfilmpje tijdens dienst

Een voormalig lid van de Britse koninklijke garde wordt flink bekritiseerd vanwege een filmpje dat hij tijdens zijn werk maakte en via TikTok deelde. In de korte video spreekt hij lacherig over zijn baan en maakt hij obscene bewegingen met zijn geweer tussen zijn benen.

In het filmpje is te zien hoe het lid van de koninklijke garde zichzelf filmt terwijl hij op wacht staat op het terrein van Windsor Castle, waar koning Charles met zijn vrouw Camilla woont.

"Ik moet eigenlijk de koninklijke familie bewaken, maar op dit moment staar ik naar een stel eenden", zegt de jongeman, van wie de naam nog onbekend is. "Boeit het me iets? Nee." Het filmpje werd op Nieuwjaarsdag gedeeld en is inmiddels bijna 400.000 keer bekeken. Volgens RTL Boulevard zou de video al in 2020 gemaakt zijn.

Het entertainmentprogramma meldt dat de jongeman inmiddels niet meer voor de Britse koninklijke garde werkt. Hij zou al eerder zijn ontslagen wegens een positieve drugstest. Het is niet bekend of er verdere actie tegen hem wordt ondernomen.

De voormalige chef van de koninklijke marine, Alan West, is niet te spreken over de actie van de wachter. "Hij is een stomme idioot. Er zijn altijd mensen die ongelofelijk stom zijn en hij verveelde zich overduidelijk", zegt hij tegen Daily Mail. "Maar dit is zo stom. Hij zou eigenlijk de koning moeten bewaken en niet een filmpje op zijn telefoon moeten maken. Het is volkomen stompzinnig om zoiets te doen."

Veteraan Phil Campion benadrukt dat er betere voorlichting gegeven moet worden over het delen van dit soort video's via sociale media. "De jongere TikTok-generatie zou hier eigenlijk in hun basistraining les over moeten krijgen. Mensen moeten begrijpen dat dingen veranderen zodra je in het leger zit."

