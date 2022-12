Koning Charles geeft William, Catherine en vrouw Camilla nieuwe eretitels

De Britse prins William, prinses Catherine van Wales en koningin-gemalin Camilla hebben nieuwe titels gekregen van koning Charles, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Het gaat om eretitels in de Foot Guard-regimenten.

William krijgt de titel colonel of the Welsh Guards, die hij overneemt van zijn vader Charles. Catherine neemt op haar beurt de titel van haar echtgenoot William over en is benoemd tot colonel of the Irish Guards.