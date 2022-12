Brits koningshuis herdenkt koningin Elizabeth met speciale kerkdienst

De Britse koninklijke familie is donderdagavond aanwezig bij een speciale kerkdienst ter ere van de in september overleden koningin Elizabeth. Onder anderen koning Charles, koningin Camilla, prins William en prinses Catherine zijn bij de dienst Together At Christmas in Westminster Abbey in Londen.

"We maken ons op om onze gasten te verwelkomen. We huldigen mensen die zich extra hebben ingezet voor hun gemeenschap en bewijzen eer aan wijlen de koningin", schrijven de prins en prinses op Twitter.

Daarbij plaatsen ze een aantal foto's van de versieringen in de kerstboom. Veel van die versieringen hebben als thema Beertje Paddington. Vlak na het overlijden van de koningin lieten veel mensen voorwerpen met het beertje voor haar achter.

De herdenkingsdienst voor Elizabeth is een initiatief van prinses Catherine. Bij de dienst wordt stilgestaan bij het overlijden van de koningin en bij haar waarden en principes. Britse sterren als Craig David en Samantha Barks treden op tijdens de dienst.

