Zomeroutfits en huisdieren: deze kerstkaarten versturen de royals dit jaar

Kerstkaarten stuur je traditiegetrouw naar familie en vrienden, maar de meeste royals sturen ook een boodschap via sociale media. Ook dit jaar zijn er al wat kerstwensen verstuurd - inclusief een foto van de koninklijke familie in kwestie.

Het Belgische koninklijk gezin poseert samen voor de jaarlijkse kerstkaart die ze versturen. Koning Filip (52) en koningin Mathilde (49) zitten op de voorgrond, met daarachter hun vier kinderen Gabriël (19), Elisabeth (21), Emmanuel (17) en Eléonore (14). En een leuke primeur: voor het eerst staan ook hun hondjes Jeep en Simba op de kerstkaart. De foto is gemaakt bij hun thuis in Laken. Overigens wonen alleen de twee jongste kinderen nog bij hun ouders.

Op de kerstkaart van de Spaanse koninklijke familie schitteren koning Felipe VI en koningin Letizia in afwezigheid. Wel staan hun dochters Leonor (17) en Sofia (15) op de foto. De setting is wat minder kerstig: de twee zussen poseren voor kleurrijke herfstbomen. Op de achterkant van de kaart staat de boodschap 'Vrolijke kerstdagen en een gelukkig 2023', zowel in het Engels als in het Spaans.