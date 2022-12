Thaise prinses Bajrakitiyabha in het ziekenhuis met hartprobleem

De Thaise prinses Bajrakitiyabha is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hartprobleem. De toestand van de prinses is "tot op zekere hoogte gestabiliseerd", meldt het Thaise koningshuis in een verklaring.

De oudste dochter van koning Vajiralongkorn was in de provincie Nakhon Ratchasima toen ze bewusteloos raakte. Ze werd daarna behandeld in een nabijgelegen ziekenhuis.

Nadat haar toestand was gestabiliseerd, werd de 44-jarige Bajrakitiyabha per helikopter naar Bangkok gevlogen. Het is onduidelijk of de prinses nog in leven is.

De prinses is het enige kind uit het eerste huwelijk van Vajiralongkorn met prinses Soamsawali. Bajrakitiyabha is een van de kinderen die in aanmerking komen om de Thaise koning op te volgen.

