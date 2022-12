Prins Harry over ruzie met broer William: 'Hij schreeuwde naar me'

Prins Harry heeft in het slot van zijn documentaire voor Netflix meer verteld over de ruzie met zijn broer William. Toen hij vertelde een stap terug te willen doen binnen het Britse koningshuis, reageerde zijn broer erg boos.

In de docu zegt Harry dat hij voorstelde een deel van zijn taken neer te leggen. Dat viel niet in goede aarde bij William. "Het was angstaanjagend om mijn broer ineens naar me te zien schreeuwen", vertelt Harry.

Hun relatie verslechterde. "Dit creëerde een kloof tussen ons. Mijn broer koos vanaf dat moment altijd de kant van het paleis. Dat begrijp ik ook, want hij is troonopvolger."

In de pers verschenen berichten dat William zijn broer Harry en diens vrouw Meghan zou wegpesten uit het koningshuis. Vanuit William, zijn vrouw Kate, Harry en Meghan volgde vervolgens een verklaring waarin stond dat die geruchten niet kloppen.

Harry heeft die verklaring naar eigen niet ingezien voor publicatie, ondanks dat zijn naam eronder staat. "Niemand heeft me hier toestemming voor gevraagd", zegt de jongste zoon van koning Charles. "Het paleis beschermde mijn broer. Maar al die tijd hebben ze nooit geprobeerd om mij en Meghan te beschermen."

'Het paleis speelt een vies spelletje'

De prins zegt ook dat het paleis bewust informatie over hem en zijn vrouw uitlekte om zichzelf te beschermen. Harry legt uit dat de leden van de Britse koninklijke familie allemaal een eigen communicatieteam hebben. Zij bepalen wat met de media wordt gedeeld.

Sommige van die teams sluiten volgens de prins ook deals met de media. Als een krant bijvoorbeeld dreigt iets negatiefs over William te publiceren, dan kan dit artikel worden tegengehouden als de prins iets onthullends deelt over een ander lid van de familie.

Harry vertelt dat hij en zijn broer opmerkten dat het persteam van zijn vader Charles daar ook aan meedeed, bijvoorbeeld rond het overlijden van hun moeder Diana. "Mijn broer en ik beloofden elkaar toen dat wij hier nooit aan zouden meewerken." De prins spreekt van "een vies spelletje".

Op een gegeven moment lekte uit dat de prins en Meghan, die inmiddels afscheid hadden genomen van hun koninklijke taken, in Canada woonden. Het koppel wilde hun nieuwe woonplaats wegens veiligheidsoverwegingen geheim houden. "Het was duidelijk dat deze informatie alleen vanuit het koningshuis kon komen", zegt Harry. Hij had namelijk alleen in een brief aan zijn vader gedeeld dat hij naar Canada was verhuisd. "Ik dacht: wow, ons verhaal, ons leven, het wordt letterlijk van ons weggenomen."

