Ondanks spannende trailers nog geen groot nieuws in docu Harry & Meghan

Dankzij een paar sensationele trailers waren de verwachtingen hooggespannen, maar in de eerste drie afleveringen van de Netflix-documentaire Harry & Meghan zaten geen spannende onthullingen. Wat werd wél duidelijk in de aftrap van de langverwachte serie?

Meghan vertelt meer over racisme en onveiligheid

Zodra bekend wordt dat Harry en Meghan een relatie hebben, laten de fotografen het stel niet meer met rust. Vooral Meghan krijgt het voor de kiezen. De actrice, die zich in haar woonplaats Toronto (Canada) nog in het publieke leven begeeft, wordt aan de lopende band lastiggevallen. Ze wordt zelfs achtervolgd door paparazzi in auto's. Meghan vraagt de politie om haar te beschermen, maar die vindt het niet nodig.

Harry en Meghan leren elkaar kennen via sociale media

Het stel vertelt hoe ze elkaar in 2016 leren kennen (inclusief een kijkje in hun WhatsApp-geschiedenis). Prins Harry ziet via Instagram een video van Meghan die zijn aandacht trekt. Via een gemeenschappelijke vriend stuurt hij een berichtje om met de Suits-actrice in contact te komen. Zij werpt vervolgens een blik op zijn Instagram-feed. "Ik bekeek alles en zag prachtige foto's van de natuur en zijn tijd in Afrika." Ze wisselen nummers uit en gaan daten.

Harry ziet gelijkenissen tussen Meghan en zijn moeder

Meghan lijkt volgens Harry in veel opzichten op zijn moeder Diana. "Ze leven allebei met anderen mee, ze zijn empathisch. Ze hebben dezelfde zelfverzekerdheid." Maar Harry ziet ook een gelijkenis tussen de enorme hoeveelheid media-aandacht voor zowel zijn moeder als zijn echtgenote. "Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen. Zeker na wat er met mijn moeder is gebeurd."

1:00 Afspelen knop Prins Harry in nieuwe docutrailer: 'Verhalen worden bewust verzonnen'

Harry wil uitbuiting in de media blootleggen

De documentaire komt tot stand dankzij een idee van een vriend van het koppel. "Als je het gevoel hebt dat veel mensen je eigenlijk niet kennen en niet weten wat er is gebeurd, is het fijn om je verhaal te delen", zegt Meghan. Harry vertelt dat hij met de reeks de "uitbuiting en omkoping in de media wil blootleggen". Volgens hem benadert de roddelpers alles doelbewust met een negatieve insteek. Bijvoorbeeld de racistische berichtgeving rond Meghan, de eerste persoon van kleur in het Britse koningshuis.

Harry spreekt verbazing uit over lakse houding koningshuis

Zijn vriendin Meghan liep gevaar en Harry wilde haar beschermen. "Het hoort erbij", krijgen ze te horen van Harry's familie. "Waarom zou Meghan een speciale behandeling moeten krijgen en beveiligd moeten worden?" Harry legt hen uit dat de afkomst van zijn vrouw ook een rol speelt. "In het koningshuis hebben ze veel vooroordelen, zonder hier bewust van te zijn”, zegt hij. "Omdat het onbewust is, kan je niemand echt de schuld geven. Maar als iemand je op je fout heeft gewezen, moet je je fout wel herstellen." En dat is volgens de prins niet gebeurd.

Harry voelt zich deels verantwoordelijk voor breuk tussen Meghan en haar vader

Vlak voor de bruiloft van Harry en Meghan komt naar buiten dat haar vader geld zou hebben gekregen in ruil voor wat geënsceneerde foto's van hem. Via de pers laat hij weten dat hij kort daarna een hartaanval had gekregen en niet bij het huwelijk aanwezig kan zijn. Hij informeerde zijn dochter daar niet over, vertelt zij nu. Hun band herstelt hierna niet meer. Harry voelt zich hier wat schuldig over. "Als ze niet met mij was geweest, dan was haar vader nog steeds haar vader."

De laatste afleveringen draaien om 'Megxit'

Uiteindelijk besluiten Harry en Meghan Londen te verlaten. Ze verhuizen naar de Verenigde Staten. Die verhuizing wordt ook wel 'Megxit' genoemd. Dat besluit staat centraal in het slot van de documentaire, blijkt uit de eerste gedeelde beelden. "Dit gebeurt er wanneer er binnen de familie een zakelijk conflict ontstaat", zegt Meghan. Harry: "We hadden geen andere keuze. Ik zei: we moeten hier weg." Het is de vraag of de teaserbeelden de verwachtingen dit keer wél waarmaken.

Aanbevolen artikelen