Brits koningshuis zou niet zijn gevraagd voor reactie op docu Harry en Meghan

De Britse koninklijke familie zou niet zijn benaderd voor commentaar op de Netflix-documentaire over prins Harry en zijn vrouw Meghan. Anders dan in de serie wordt beweerd, kregen de royals geen verzoek om te reageren, zeggen paleisbronnen tegen Britse media

In de eerste afleveringen van de serie praten Harry en Meghan onder meer over hun ontmoeting. Ook gaat het over de last die ze hadden van de paparazzi. Hierbij komen goede vrienden van het echtpaar, die nog niet publiekelijk over Harry en Meghan hadden gesproken, aan het woord.

In de serie zitten tot dusver geen uitspraken over specifieke leden van het Britse koningshuis. Mogelijk komt dit wel aan bod in de laatste drie afleveringen. Het is in zo'n geval gebruikelijk om de personen in kwestie om een reactie te vragen.