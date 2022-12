Oranjes kijken niet naar kwartfinale WK vanwege verjaardagsfeest Amalia

Delen via E-mail

Koning Willem-Alexander en zijn gezin kijken vrijdagavond niet naar de kwartfinale van het WK in Qatar waarin Nederland tegen Argentinië speelt. De koning vertelde woensdag aan Shownieuws dat de familie dan de verjaardag van prinses Amalia viert.

De Prinses van Oranje, die woensdag negentien jaar is geworden, viert haar verjaardag sowieso niet in de schijnwerpers. De verjaardag van de troonopvolgster is een privéaangelegenheid.