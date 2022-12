Prins Harry en Meghan Markle zijn al bijna twee jaar vertrokken uit het Britse koningshuis, maar erover uitgesproken raken ze niet. In de trailer van de zesdelige Netflix-documentaire nemen ze geen blad voor de mond en vertellen ze over hun negatieve ervaringen met de royals en de media. Maar volgens critici is het stel te sensatiebelust en is hun verhaal behoorlijk eenzijdig.

'Harry verklaart de oorlog aan zijn familie', 'De koninklijke familie wordt kapotgemaakt' en 'Zet de popcorn maar klaar'. Het is slechts een kleine greep uit de krantenkoppen over de documentaire die prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben gemaakt.

Het wordt geen kabbelend verhaal, dat is zeker. Uit de eerste beelden blijkt al dat het koppel openhartig vertelt over hun besluit om het Britse koningshuis te verlaten. Ze zouden nóg loslippiger zijn dan tijdens hun veelbesproken gesprek met Oprah Winfrey.

Begin 2020 doen Harry en Meghan een stap terug als leden van het Britse koningshuis. Ze nemen minder koninklijke taken op zich en verhuizen naar het buitenland. Er zijn dan al langere tijd signalen dat het koppel weinig aansluiting vindt bij de rest van de familie. Harry zou ruzie hebben met zijn broer William en ook Meghan en Kate zouden met elkaar overhoop liggen.

De Britse kranten staan vol met artikelen over de Netflix-documentaire. Foto: Daily Mai, Daily Star

Meghan en Harry trekken zich terug

In een verklaring schrijft het stel dat het vooral Meghan is die zich niet meer veilig voelt binnen de koninklijke kringen. De media en paparazzi zouden het ergst zijn. "Ik verloor mijn moeder en zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt", zegt Harry over de constante media-aandacht. Ook de veiligheid van hun dan pasgeboren zoon Archie heeft meegewogen in hun besluit een stap terug te doen. Koningin Elizabeth laat weten het besluit van haar kleinzoon en zijn vrouw te accepteren.

In februari 2021 volgt een nieuw bericht van Harry en Meghan. Ze hebben veel gepraat met Elizabeth, waarna ze gezamenlijk besluiten dat het uitvoeren van werkzaamheden voor de koninklijke familie niet meer mogelijk is. Het stel trekt zich dus geheel terug uit het Britse koningshuis.

Hoewel dit besluit in de lijn der verwachting ligt, beheerst het de voorpagina's van kranten wereldwijd. Hoe is het besluit van Harry en Meghan nou echt tot stand gekomen? Er móét toch meer te vertellen zijn? Lang hoeft het publiek niet te wachten op antwoorden; amper een maand later wordt bekend dat Meghan en Harry hun verhaal doen op televisie, in gesprek met goede vriendin Oprah Winfrey.

In dat interview vertelt Meghan dat binnen het koningshuis werd gesproken over hoe donker de huid van haar dan nog ongeboren zoon zou worden. De actrice is de eerste vrouw van kleur binnen het koninklijk huis en zegt dat ze veel te maken kreeg met racisme. Het leven binnen het Britse koningshuis viel haar zo zwaar, dat ze tijdens haar zwangerschap met suïcidale gedachten kampte. Ondanks dat ze om hulp vroeg, heeft ze die naar eigen zeggen niet gekregen.

"Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden die zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken", reageren de acht belangrijkste leden van de koninklijke familie kort na de uitzending na een vermeend crisisberaad.

Voor het afscheid van koningin Elizabeth kwamen Meghan en Harry even samen met William en Kate, maar de kans op een snel weerzien lijkt klein. Foto: BrunoPress

Documentaire krijgt nodige kritiek

Het paar komt steeds verder van de familie te staan, ook omdat ze in de Verenigde Staten wonen. Voor de begrafenis van Harry's opa Philip komen ze wél naar het Verenigd Koninkrijk. Achteraf zegt Harry dat hij zich niet veilig voelde in die periode. Hij wordt in het VK namelijk niet meer beveiligd, nu hij niet meer actief is als royal. En het Britse ministerie staat niet toe dat de prins en zijn vrouw hier zelf voor betalen.

Ook voor de uitvaart van zijn oma Elizabeth reizen Harry en zijn vrouw naar Engeland. Bronnen melden dat hun beveiliging ditmaal wél wordt verzorgd door de overheid. Dat blijkt geen overbodige luxe te zijn, want eind november vertelt Neil Basu, die destijds hoofd antiterrorisme-eenheid was, dat het koppel regelmatig met de dood werd bedreigd. Mogelijk vertellen Meghan en Harry meer over deze bedreigingen in hun documentaire.

Over de documentaire wordt al massaal geschreven, maar niet alleen positief. Er is namelijk flink wat kritiek op de manier waarop de twee openlijk over hun negatieve ervaringen vertellen. "Er is een oorlog gecreëerd tegen Meghan" en "Niemand kent de volledige waarheid", zegt Harry onder meer.

Daarnaast is er kritiek dat de documentaire misleidend zou zijn. Zo hoor je Harry in een trailer vertellen over de extreme media-aandacht, terwijl beelden te zien zijn van tientallen fotografen die met hun camera's flitsen. Die beelden wekken de suggestie dat al die fotografen daar stonden voor Meghan en Harry. Maar dat blijkt niet juist; de beelden zijn gemaakt tijdens de première van een Harry Potter-film in 2011. In die tijd hadden Harry en Meghan elkaar nog niet eens ontmoet. "Je moet deze beelden niet te letterlijk nemen", zegt een woordvoerder van het stel daarover. Toch wordt bij critici wel het gevoel versterkt dat Harry en Meghan alleen uit zijn op commotie.

0:52 Afspelen knop Harry in Netflix-trailer: 'Niemand weet wat achter gesloten deuren gebeurt'

Ligt Charles er wakker van?

Kritiek is er ook dat hun verhaal eenzijdig is. Harry en Meghan hebben, nu ze geen koninklijke taken meer uitvoeren, alle vrijheid om over hun ervaringen te vertellen. Maar hun familie kan dat niet, in elk geval niet zo openlijk als de prins en zijn vrouw dat doen.

Tussen koning Charles en zijn oudste zoon William zou na het verschijnen van de trailers crisisoverleg hebben plaatsgevonden. Andere bronnen stellen juist dat de koning er niet van wakker ligt.