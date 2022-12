Zelfs roddels brachten huwelijk Belgische Filip en Mathilde niet in gevaar

Feest in België: koning Filip (62) en koningin Mathilde (49) zijn zondag 23 jaar geleden getrouwd. Het liefdesverhaal van Willem-Alexander en Máxima kennen we inmiddels wel, maar hoe leerden hun Belgische collega's elkaar eigenlijk kennen?

De twee ontmoeten elkaar in 1996, naar verluidt op de tennisbaan waar ze allebei weleens een balletje slaan. Filip is dan nog prins en Mathilde werkt als logopediste. "Ik zag haar van verre en liep op haar af om een praatje te maken", vertelt de Belgische koning aan de omroep RTBF. "Ik wist meteen dat dit mijn toekomstige vrouw zou zijn."

Hun relatie houden ze in eerste instantie geheim. "We wilden ons niet meteen tonen, want er was een datum gepland", zegt Filip.

In november 1999 kondigen ze hun verloving aan, drie jaar nadat ze elkaar leren kennen. Het koppel laat er geen gras over groeien, want nog geen maand later vindt hun huwelijk al plaats. Ze trouwen op 4 december 1999, in het stadhuis van Brussel.

Hun liefde wordt in oktober 2001 bezegeld met een dochter, die ze de naam Elisabeth geven. Op een persconferentie over de geboorte stipt Filip aan dat zijn dochter de eerste vrouwelijke monarch van België wordt. Want niet eerder hadden onze zuiderburen een vrouw als staatshoofd. "We zullen alles doen opdat ze zich volledig kan ontwikkelen. Op haar manier."

Heel open zijn Filip en Mathilde niet. Ze geven weinig interviews, zeker niet over hun persoonlijke leven. Maar de liefde tussen het koningspaar lijkt wel goed te zitten. Zo vertelt Filip in 2004, vlak voordat ze vijf jaar getrouwd zijn: "Ze is een fantastische echtgenote en geweldige mama voor mijn kinderen." Er volgen nog drie kinderen: Gabriël (2003), Emmanuel (2005) en Eléonore (2008).

Mathilde en Filip met hun kinderen Gabriel en Elisabeth. Foto: ANP

Net als het Nederlandse koningshuis is het Belgische niet vrij van schandalen. In het boek Koningskwesties van Frédéric Deborsu wordt beweerd dat het huwelijk tussen Filip en Mathilde niet is ontstaan uit liefde, maar dat het gearrangeerd is. De journalist zegt dat Filip homoseksueel is en een geheime relatie had met een graaf.

Volstrekte onzin, zo beweert de (toen nog) prins in een reactie. "De dag dat Mathilde 'ja' zei op mijn vraag om te trouwen, was de gelukkigste dag uit mijn leven." Hij zegt dat hun vier kinderen "met liefde worden omringd". Volgens Thomas de Marchant et d'Ansembour, de graaf in kwestie, is het verhaal van Deborsu uit de duim gezogen. Ze zijn goed bevriend, maar meer niet.

In 2019 zijn Filip en Mathilde twintig jaar getrouwd. Voor het koninklijke koppel een mooie gelegenheid om een zeldzaam persoonlijk interview te geven. Het interview met de Franstalige omroep RTBF vindt plaats in hun woning in Laken. "Ik moet echt zeggen, na twintig jaar huwelijk, ik had me niet kunnen inbeelden indertijd dat het zo zou zijn. Natuurlijk kende ik het jonge meisje van toen. En ik zei bij mezelf, ik denk dat alles in haar zit. Maar het is nog meer."

Wat hen vooral sterk maakt, is dat ze hun taken in zowel hun koningschap als het ouderschap goed met elkaar afstemmen. Allebei hebben ze hun eigen krachten, zo vertellen ze. "We beginnen na twintig jaar te weten wie sterker is in het ene en wie sterker in het andere", zegt Filip.

De koning vertelt waarom hij na al die jaren nog zo verliefd is op zijn vrouw. "Er is iets, een geheim, dat me geraakt heeft bij mijn echtgenote, en dat is een vlammetje, dat er altijd is", aldus Filip. "En van tijd moet je dat opnieuw aansteken. Het is waar dat je verandert, dat de dingen evolueren... Maar ergens, dat vlammetje is waarom ik haar heb gekozen, en dat raakt me, en dat zal me altijd raken."

